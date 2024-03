Carlos Sainz is vermoedelijk op tijd hersteld voor de Grand Prix van Australië in Melbourne. Dat stelt Formule 1-arts Riccardo Ceccarelli. De Spaanse coureur van Ferrari werd vrijdag in Saoedi-Arabië succesvol geopereerd aan blindedarmontsteking.

Sainz gaf zelf via social media al eerder vanuit het ziekenhuis een teken van leven. Hij hoopt in Melbourne over twee weken van de partij te zijn. In Jeddah wordt hij vervangen door de achttienjarige debutant Oliver Bearman.

“Sainz zal een dag of tien na de operatie weer kunnen racen”, antwoordt dokter Ceccarelli, tegenover het Spaanse DAZN, op de vraag of Sainz op tijd hersteld kan zijn voor de wedstrijd in Australië. “Een coureur zit op zo’n manier in de auto dat hij niet veel druk op zijn buik heeft. Dat scheelt. Bovendien valt de operatie mee: na een paar dagen ben je weer thuis uit het ziekenhuis.”



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je in de winkel of in je brievenbus! Met onder meer alles over de enorme machtsstrijd binnen Red Bull en hoe Max Verstappen temidden van alles zijn hoofd koel houdt. Met verder al het laatste nieuws, achtergronden, interviews, historie, techniek en meer. Haal ‘m in de winkel of bestel ‘m hieronder: