Op naar ‘club van 100’: voor de honderdste keer stond Max Verstappen op een Formule 1-podium, voor de 56e keer als winnaar. In die zin was de race voor Max Verstappen zaterdag in Jeddah memorabel. “Fantastisch, ik voelde me goed in de auto”, klonk het meteen na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië.

Over de perikelen bij Red Bull Racing zal hem later op de avond door de media ongetwijfeld het hemd van het lijf worden gevraagd, maar na de finish hield Verstappen het bij opmerkingen over de race. “Het is een fantastisch resultaat voor het team (wijzend op de tweede plek die Sergio Pérez greep., red.). En ook voor mezelf. De snelheid was goed, ik kon een gat slaan en dat managen. Ik ben erg tevreden.”

Hoewel Verstappen als nieuw lid van de ‘club van 100’-podiumklanten ogenschijnlijk simpel op weg was naar zijn negende zege op rij, was het toch niet heel gemakkelijk. Verstappen: “Door de safety car moesten we een langere stint doen op de harde band. Daarnaast is het fysiek gezien een van de zwaarste circuits om op te rijden, tegen de klok in.”

