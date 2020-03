Max Verstappen: ‘Simracen houdt me scherp’

Door het coronavirus is echt racen voor coureurs momenteel geen optie. Veel coureurs kruipen daarom thuis in de racesimulator, zo ook Max Verstappen. “Ik probeer er mijn vaardigheden mee te verbeteren.”

Max Verstappen is sinds de afgelasting van de Grote Prijs van Australië druk in de weer geweest met simracen. Zo nam de Nederlander deel van de All-Star Esports Battle en de Pro Fun Cup op iRacing. Nu echt racen tijdelijk geen optie is, is simracen een goed alternatief volgens Verstappen. “Hierdoor blijf ik scherp”, vertelt de Red Bull-coureur aan Verstappen.nl. “Ik kan ook niet veel anders doen, want iedereen moet binnen blijven”, doelt Verstappen op de lockdown die geldt in zijn woonplaats Monaco.

Toch doet Verstappen niet alleen aan simracen om met racen bezig te blijven. Hij vindt het simpelweg ook gewoon fijn om te doen. “Ik vind het ook gewoon leuk. Ik geniet van het simracen”, klinkt het. “Ik heb het in de winstertop ook veel gedaan en ik probeer er mijn vaardigheden mee te verbeteren. Ik geniet ervan.”

In de wedstrijden waar Verstappen recent aan deelnam, nam hij het op tegen andere bekende namen uit de autosportwereld. “Zo’n event met professionele ‘echte’ coureurs en simcoureurs samen, is geweldig. Het is goed voor iedereen, je blijft scherp en je probeert elkaar te verslaan. Het is leuk en er zullen nog meer simraces volgen waaraan ik deelneem.”

