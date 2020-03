Lando Norris blijft druk in de weer met simracen tijdens de gedwongen Formule 1-pauze. Deze keer nam Norris het in het spel iRacing op tegen Max Verstappen. Het duel eindigt voor Norris in tranen van het lachen, voor Verstappen eindigt het duel in de muur.

Nadat Norris enkele dagen geleden deelnam aan de virtuele Australische Grand Prix was de jonge Brit gisteren alweer druk in de weer op racesimulatiespel iRacing. Op iRacing racet Norris vaak tegen of met Max Verstappen. In dit geval namen de twee Formule 1-coureurs het tegen elkaar op tijdens de Pro Fun Cup.

Lees ook: Lando Norris knokt zich door het veld in virtuele Australische GP

De video toont hoe Verstappen leidt tijdens de eerste manche van de Pro Fun Cup. Norris volgt de Nederlander en duikt in de slipstream. Maar dan gaat het mis, Norris tikt de Verstappen aan, waarop de Nederlander de controle verliest en in de muur belandt. Norris op zijn beurt kan verder rijden en neemt de leiding over. De McLaren-coureur kan zijn tranen van het lachen niet bedwingen na het incident.

Tune in to his stream over on Twitch right now: https://t.co/cO5THFm3a2 #L4NDO #LN4 #F1 pic.twitter.com/EikWag2YXx

🎥 | That awkward moment when @LandoNorris completely wipes out @Max33Verstappen by ‘accident’ 🤣

Bump drafting at Daytona; not advised in anything other than NASCAR.@LandoNorris vs @Max33Verstappen

Catch the next race starting soon!

📺 https://t.co/v4Vca37zrm pic.twitter.com/rxHQ8R1Umy

— iRacing.com (@iRacing) March 17, 2020