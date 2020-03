Lando Norris knokt zich door het veld in virtuele Australische GP

Geen Formule 1 de komende weken en dus moeten de coureurs zich op een andere manier bezig houden. Lando Norris, een fervent simracer, nam afgelopen zondag deel aan ‘NOT the AusGP’. ‘NOT the AusGP’ is de virtuele vervanger van de GP van Australië. Norris knokte zich knap door het veld in de virtuele Australische GP.



Het deelnemersveld van ‘NOT the AusGP’ bestond uit een mix van F1-(test)coureurs, coureurs in lagere klassen, simracers en beroemdheden. De bekendste namen uit de racewereld waren Lando Norris, Stoffel Vandoorne, Esteban Gutiérrez en Louis Deletraz. Onder meer Nederlander Jarno Opmeer en Daniel Bereznay verdedigden de eer van de simracers. Zelfs Real Madrid-doelman Thibaut Courtois nam deel aan de race.

Lando Norris heeft ondertussen een samenvatting van zijn ‘NOT the AusGP’ gemaakt. De McLaren-coureur lijkt goed te gaan rond het virtuele Albert Park, tot hij tijdens de kwalificatie nogal knullig gediskwalificeerd wordt. In de race knokt Norris zich knap vanaf de laatste plaats door het veld. Hij finisht, zelfs met tijdstraffen, zesde.

De winst gaat uiteindelijk naar Daniel Bereznay. Bereznay is een Hongaar die momenteel actief is bij het officiële Alfa Romeo Racing Esports-team. Jarno Opmeer komt als tweede over de meet, de Poolse simracer Hyperz vervolledigt het podium. Real Madrid-doelman Thibaut Courtois eindigt net buiten de punten op een elfde plaats.

