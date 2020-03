Red Bull voegt Esports-ster Fraga bij juniorenteam

Esports-ster Igor Fraga is opgenomen in het Red Bull Junior Team. De jonge Braziliaan begint dit jaar aan zijn eerste seizoen in de Formule 3 bij Charouz Racing System.

Fraga kent al verschillende hoogtepunten in zijn nog korte carrière. Hij won verschillende races in de F3 Regional European Series en vorige maand kroonde hij zichzelf tot Toyota Racing Series-kampioen. Ook in de wereld van de Esports is hij een bekende naam met overwinningen in de FIA Gran Turismo Nations Cup en McLaren Shadow in 2018.

“Deel uitmaken van het Red Bull Junior Team is erg belangrijk voor mijn carrière”, vertelt Fraga. “Van kleins af aan droom ik ervan om F1-kampioen te worden. Ik heb gemerkt hoe moeilijk dit is en volgde een andere weg door in de Esports te racen. Toen ik in deze klasse races won, voelde ik dat ik een kans kon maken. Door Red Bull Junior te worden, kom ik dichter bij mijn droom en krijg ik extra motivatie om ervoor te gaan.”

Fraga is de derde toevoeging aan het juniorenteam van Red Bull dit jaar. Eerder voegden F4-coureur Jak Crawford en F2-rookie Jehan Daruvala zich bij het opleidingsteam. Ook kondigde het team uit Milton Keynes begin deze maand Sergio Sette Camara aan als reservecoureur voor zowel Red Bull als Alpha Tauri.

