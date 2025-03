De Nederlandse simracer Jarno Opmeer heeft geschiedenis geschreven door voor de derde keer de wereldtitel in de Formule 1 Esports te veroveren. Opmeer, die uitkomt voor Oracle Red Bull Sim Racing, behaalde de titel na een spannende laatste race in Stockholm, Zweden.

Opmeer begon de laatste race van het seizoen vanaf de 14e positie, maar werkte zich knap naar voren en eindigde als zevende, wat voldoende was om de titel veilig te stellen. Met deze overwinning voegt hij een derde wereldkampioenschap toe aan zijn indrukwekkende palmares, na eerdere titels in 2020 en 2021 toen hij nog uitkwam voor Mercedes.

Met deze prestatie verstevigt Opmeer zijn positie als een van de meest succesvolle coureurs in de geschiedenis van de Formule 1 Esports Series. Zijn drie wereldtitels overtreffen de twee kampioenschappen van Brendon Leigh, waardoor Opmeer nu de meest succesvolle coureur in de competitie is.

Overstap van Mercedes naar Red Bull

Voor dit seizoen sloot Opmeer zich aan bij Oracle Red Bull Sim Racing. Mede omdat hij zich na jaren in Engeland te hebben gewoond weer in Nederland kon vestigen. “Maar ook omdat ik hier consistent veel kon trainen voor het seizoen en niet teveel andere dingen er omheen moest doen”, zei de Nederlander tegenover Formule1.nl.

Daarnaast kreeg Opmeer met Frederik Rasmussen een zeer snelle teamgenoot toebedeeld. “Hij is heel snel en natuurlijk niet voor niets wereldkampioen geworden. Dat is fijn als je een goede benchmark hebt, want dat is heel belangrijk in F1 esports. Dan weet je niet alleen of je op de limiet zit, maar het is ook handig met het uitproberen van setups.”

Ook de directe link met het gerenommeerde Team Redline leverde een voordeel op. “Er zijn heel veel ervaren simracers bij Team Redline, zoals Atze Kerkhof. Het helpt toch wel als je samenwerkt met jongens die al heel lang in dit wereldje zitten. Dat is fijn want je weet dat je op hoog niveau de discussie aan kunt gaan en dat is gewoon een stap omhoog.”

Prijzenpot van 750.000 dollar

Naast Opmeer’s individuele succes, heeft Oracle Red Bull Sim Racing ook de constructeurstitel in de wacht gesleept. Dit is de derde keer dat het team deze titel wint in de achtjarige geschiedenis van de competitie. Met deze dubbelslag bezorgt Opmeer het team ook een mooie prijzenpot van liefst 750.000 dollar. “Een groot deel gaat naar het team en de teamgenoten, maar het is een lekker bedrag!”

