Jacques Villeneuve neemt het op voor al het jonge racetalent dat het zich niet kan veroorloven om Formule 1 te rijden. De oud-wereldkampioen richt zijn pijlen op de sport. Hij klaagt dat er te weinig gedaan wordt om de volgende generatie coureurs te ondersteunen. De aanloop naar F1 blijft verschrikkelijk kostbaar, maar vanuit de organisatie zou er maar weinig hulp komen.

De voormalig Williams-coureur deed in een interview met Sports Illustrated een boekje open over het gebrek aan ondersteuning in de racerij. Op de vraag of er genoeg wordt gedaan voor jong racetalent, reageerde hij koelbloedig. “Er wordt niks gedaan, niks voor de volgende generatie.” Villeneuve weet hoe duur het is om een coureur van jongs af aan – want daar begint het nu eenmaal – op te leiden.

“[Jonge coureurs] worden pas geholpen als de ouders al een paar miljoen hebben uitgegeven om ze door het karten te krijgen”, legde Jacques Villeneuve uit. “Dat kost een half miljoen per seizoen, wat echt belachelijk is. Ze (de Formule 1, red.) willen het imago creëeren dat ze genoeg doem om te helpen, maar dat doen ze eigenlijk niet.” Ook in Nederland zijn er genoeg voorbeelden van jonge racers die het stempel ‘de volgende Max Verstappen’ krijgen, maar uiteindelijk tegen budgettaire problemen aanlopen.

LEES OOK: Nederlandse Kas Haverkort zwaaide de Formule-sport vaarwel: ‘Als je geen miljoenen hebt, wordt het lastig’

Feed Racing

Jacques Villeneuve wil terug naar het opleidingsmodel van de jaren ’70 en ’80. Daarom richtte hij in 2019 Feed Racing op. Het bedrijf zet zich in om jonge coureurs op basis van hun prestaties naar de top te helpen. “In essentie leggen ze een bepaald traject af, waarvoor ze een beetje geld moeten uitgeven”, legde de Canadees uit. “Daarna is alles gebaseerd op de stopwatch en krijgt de winnaar een gratis seizoen in de Formule 4. Helaas kunnen we financieel gezien niet doorgaan naar de volgende stap.”

Villeneuve prijst een team als Williams, dat zich met Logan Sargeant wel aan het stopwatch-principe heeft gehouden. “Williams financierde zijn (Sargeant, red.) Formule 2-seizoen onder voorbehoud dat hij superlicentiepunten zou scoren”, aldus Villeneuve. “Dus was er echt sprake van een ‘als je resultaten boekt, doe je mee’ verhouding.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je NU in de winkel of is hieronder digitaal te bestellen (met gratis verzending!)