De Nederlandse Kas Haverkort koos dit seizoen voor de Porsche Supercup en de Porsche Carrera Cup Duitsland. Na een aantal jaar in open–wheel racing maakte Haverkort begin februari de overstap naar de Porsches van team GP Elite. De 20-jarige coureur was in principe klaar voor de Formule 3, maar stuitte op een bekend probleem. “Dat was budgettair gezien echt niet te doen.”

Tijdens een persdag van GP Elite vertelt Kas Haverkort over de overstap naar de Supercup en de worstelingen met de peperdure Formule 3. Na successen in de Spaanse Formule 4 en FRECA, koos hij noodgedwongen voor de GT. “Het ding is, voor mij was het een normale stap geweest om door te gaan naar de F3”, legt hij uit. “Maar ja, de bedragen worden gewoon elk jaar steeds hoger. Je praat dan niet over tonnen, je hebt echt miljoenen nodig.” Haverkort durft eerlijk toe te geven dat sommige coureurs daardoor nog steeds worden buitengesloten. “Als je iemand bent die van huis uit geen miljoenen heeft, dan wordt het gewoon heel lastig. Dat hoort jammer genoeg bij de Formule-sport.”

Niet alleen in Nederland lopen jonge coureurs nog altijd tegen budgettaire problemen aan. Volgens Haverkort is de prijs voor een stoeltje in de Formule-klassen overal een probleem. “Natuurlijk kan Nederland er misschien wat meer aan doen, stop er misschien wat meer geld in. Maar ik denk dat het voor alle landen gewoon heel lastig is.”

Overstap naar GP Elite

Als eenmaal blijkt dat de Formule 3 een brug te ver is, moeten coureurs als Haverkort een keuze gaan maken. “Dan kom je even op een punt van, ‘wat moet ik nu gaan doen?'”, aldus de Hardenberger. “Ik had überhaupt nooit een GT-race gedaan.” En toch was daar in februari het contract met GP Elite, een flinke wijziging voor Haverkort. “De auto is veel zwaarder, maar heeft wel veel meer pk’s. Het rijdt gewoon heel anders.” Inmiddels is duidelijk dat zijn talenten zich prima laten vertalen naar de GT. De Nederlander boekte in het voorjaar overwinningen in Valencia én in Barcelona in de Porsche Sprint Challenge Southern Europe.

Voor sommige zou de Supercup misschien een stapje terug zijn ten opzichte van FRECA, maar daarmee doe je de coureurs in deze klasse tekort. Wanneer ondergetekende even later plaatsneemt op de bijrijdersstoel van de Porsche GT3 Cup, wordt dat meteen duidelijk. Als je met dik 260 km/u op de Tarzanbocht afstevent, begrijp je dat talent zoals dat van Haverkort ook in deze raceklassen tot zijn recht komt.

