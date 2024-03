In de schaduw van Formule 1 was er voor de Nederlandse coureurs Richard Verschoor en Laurens van Hoepen zaterdag in Australië wisselend succes in de opstapklassen. In de Formule 2-sprintrace gleed Verschoor samen met Kimi Antonelli van de baan tijdens een gevecht om de tweede plaats. Beter verging het Van Hoepen in de Formule 3: hij pakte een podiumplaats (derde).

Met al meteen een crash bij de start van de sprintrace, was het Verschoor een kwestie van op de baan blijven. Dat lukte goed en daarmee leek de basis gelegd om mee te doen om de prijzen in Melbourne. Het pakte anders uit toen hij in bocht 12 in een spin belandde, net als de man met wie hij op dat moment vocht (Antonelli). Zondag krijgt hij een nieuwe kans: de Nederlander start in zijn Trident-bolide dan vanaf P3 in de hoofdrace.

Dat was de plek waarin Van Hoepen in de sprintrace een klasse lager alvast eindigde. De 18-jarige coureur van ART begon door de ‘omgekeerde grid’-regel als polesitter aan de sprintrace (hij werd vrijdag twaalfde in de kwalificatie). Een overwinning in sprintrace was echter teveel gevraagd. Daarvoor bleken Arvid Lindblad en Martinius Stenshorne simpelweg een maatje te groot.

Verschoor en Van Hoepen komen in Australië zaterdag nogmaals in actie tijdens de hoofdraces van respectievelijk Formule 2 en Formule 3, voorafgaand aan de F1 Grand Prix.