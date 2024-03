Ferrari dat met Charles Leclerc als rapste man opnieuw snelheid toont, Mercedes dat zich ineens ook met de vrijdag zo tegenvallende Lewis Hamilton vooraan meldt: de rivalen van Max Verstappen tanken tijdens de derde vrije training van de Grand Prix van Australië vertrouwen. Met name Ferrari ruikt bloed, maar de Nederlander zelf bijt nog even van zich af: tweede, met minieme achterstand. Een top-4 binnen een tiende bevestigt dat een spannende kwalificatie wacht.

Met vooral de nadruk op longruns is VT3 er niet eentje om van wakker te schrikken. Veel van wat er te zien is, komt overeen met de verwachtingen. Even lijkt het alsof Verstappen en teamgenoot Sergio Pérez problemen hebben met de remmen, maar dat blijkt mee te vallen. Net als een zoveelste klaagzang van Hamilton overigens. Die lijkt radeloos, maar nestelt zich later keurig in de top-vier.

Leclerc en diens teamgenoot Carlos Sainz – hij is fit genoeg om te racen – bewijzen nog maar eens hoe snel de Ferrari kan zijn in één rondje. Het is niet voor niks dat er op bezoek bij Red Bull zaterdagochtend duidelijk wordt uitgesproken dat met name Leclerc wordt gevreesd voor de kwalificatie. Voor de race bestaat die verwachting overigens niet.

Na vooral longruns, zorgt de strijd om de snelste tijd in de slotminuten toch nog even voor spanning. Verstappen ziet zijn rivalen vertrouwen tanken in de derde vrije training, maar springt zelf vervolgens even naar de eerste plek. Dat Leclerc hem nog aftroeft, is voer voor statistici. De verschillen zijn hoe dan ook miniem: twewehonderdsten slechts tussen hen, de top-4 binnen een tiende. Dat belooft wat voor de kwalificatie.

Wat de veelbesproken Alexander Albon daarin kan betekenen, is de vraag. Gecrasht in VT1, daarmee een auto afgeschreven en bij gebrek aan reservechassis van Williams zou dat ‘einde weekend’ hebben betekend. Het team kiest er echter voor hem in de auto van Logan Sargeant te zetten. Dit omdat Albon betere kans op punten zou hebben. Die moet hij dan wel gaan behalen. “Maar met deze auto is niet te rijden”, klinkt het onheilspellend tijdens de vrije training op de boordradio.

