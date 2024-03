Carlos Sainz is fit genoeg om zondag aan de start van de Grand Prix van Australië te verschijnen. De Spanjaard concludeerde dat vrijdag na de vrije trainingen in Melbourne. Daarin wilde de coureur van Ferrari toetsen of zijn lichaam genoeg hersteld is van de blindedarmoperatie van twee weken geleden.

Sainz miste toen door die ingreep de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Formule 2-coureur Oliver Bearman verving hem en eindigde bij zijn Formule 1-debuut in de Ferrari verdienstelijk als zevende. Duidelijk was toen echter al dat de Spanjaard in Melbourne weer achter het stuur zou zitten. “Maar als ik me tijdens de vrije trainingen niet fit genoeg voel, ga ik niet racen”, zei Sainz voorafgaand aan de eerste sessie.

Uiteindelijk viel het hem mee. “Ik voel me goed genoeg”, was de con conclusie na de sessies. “Ik ben wel moe en fysiek misschien nog niet 100 procent fit. Maar ik heb alles kunnen doen wat ik wilde doen en wat ik moest doen, dus dat is goed. Nu een goede nachtrust en herstellen voor de rest van het weekend. De auto voelt ook prima, dus laten we maar het maximale uit zowel lichaam als auto gaan halen. Ik ben er klaar voor.”