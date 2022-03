Na drie maanden winterstop is het eindelijk zo ver. Het veelbesproken 2022-seizoen gaat van start in Bahrein. Tijdens de testdagen in Barcelona en Bahrein konden we al wat sfeer proeven, maar nu is het tijd voor het echte werk. Hoe staat iedereen er echt voor, heeft Mercedes inderdaad lopen sandbaggen, hoe goed is Max Verstappen als wereldkampioen. We gaan het allemaal zien aankomend weekend in Bahrein.

Vrijdag

F1 – 13:00 uur – 14:00 uur Eerste vrije training

F1 – 16:00 uur – 17:00 uur Tweede vrije training

Zaterdag:

F1 – 13:00 uur – 14:00 uur Derde vrije Training

F1 – 16:00 uur – 17:00 uur Kwalificatie

Zondag:

F1 – 16:00 uur Race

Foto: Formula 2 / Getty Images

Programma F2

Vrijdag

F2 – 10:35 uur – 13:20 uur Vrije training

F2 – 17:25 uur – 17:55 uur Kwalificatie

Zaterdag

F2 – 17:40 uur Sprintrace

Zondag

F2 – 11:40 uur Feature race

Programma F3

Vrijdag

F3 – 09:25 uur – 10:10 uur Vrije training

F3 – 14:25 uur – 14:55 uur Kwalificatie

Zaterdag

F3 – 10:45 uur Sprintrace

Zondag

F3 – 09:45 uur Feature race