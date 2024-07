De Formule 1 wordt een officiële partner van Mission 44, de stichting van Lewis Hamilton. Mission 44 zet zich in voor diversiteit en gelijke kansen in de motorsport en steunt jonge, ambitieuze ingenieurs. Met de steun van de Formule 1 hoopt de stichting in de toekomst nog meer jongeren te bereiken.

LEES OOK: Recordhouder Lewis Hamilton over de uitdagingen van Silverstone

Mission 44 heeft in het verleden al veel samengewerkt met de Formule 1. Vanaf heden wordt de koningsklasse een partner van de stichting. Tijdens het raceweekend in Silverstone vindt er een eerste netwerkbijeenkomst plaats, waarbij jonge ingenieurs de kans krijgen om de technici van de Formule 1 te ontmoeten.

Nieuwe samenwerking

De stichting is blij dat het de handen ineen kan slaan met de Formule 1. CEO Jason Arthur benadrukt dat de samenwerking nog meer kansen zal bieden voor de volgende generatie ingenieurs. “Toen Lewis Hamilton drie jaar geleden Misson 44 opzette, was het doel om een eerlijkere, meer inclusieve toekomst voor jonge mensen over de hele wereld te creëeren”, laat de Brit weten. “Samen met de Formule 1 zal er gewerkt worden aan meer inclusiviteit en toegankelijkheid voor jonge mensen. We zijn blij met deze samenwerking en willen de diversiteit in motorsport naar het volgende niveau tillen.”

“De laatste jaren hebben we met veel plezier Misson 44 ondersteund in hun missie om de sport diverser te maken”, vertelt Ellen Jones, sociaal directeur binnen de Formule 1. “We kijken uit naar deze vernieuwde samenwerking. We zijn benieuwd hoeveel nieuwe kansen we kunnen bieden aan de volgende generatie.”

Lewis Hamilton is ook enthousiast over de nieuwe samenwerking, zo laat hij weten via X. De zevenvoudig wereldkampioen richtte Mission 44 in 2021 op. Volgens cijfers van de stichting heeft hij inmiddels 300.000 jongeren in het Verenigd Koninkrijk kunnen helpen.

Lees hier alles over de aankomende GP in Groot-Brittannië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)