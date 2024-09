Rocco Coronel is opgenomen in het opleidingsprogramma van Red Bull, zo werd woensdagmiddag bekendgemaakt. De 13-jarige coureur maakte deze zomer indruk tijdens een speciale shoot-out met andere beoogde Red Bull-talenten op het circuit van Jerez, Spanje. Vader Tom Coronel spreekt vooral van ‘opluchting’ dat Rocco een nieuwe partner heeft gevonden voor zijn carrière in de racerij. “Dit is pas het begin”, benadrukt hij.

Rocco Coronel is al actief op het wereldtoneel van de kartsport, maar mag zich sinds kort ook een Red Bull-junior noemen. De 13-jarige Nederlander voegde zich onlangs bij het opleidingsprogramma van de Oostenrijkers. Daaraan ging een driedaagse shoot-out in Spanje vooraf, waarbij het jonge talent het opnam tegen andere, soms veel oudere coureurs. Coronel gooide hoge ogen in de Formule 4-wagens en bewees zich later opnieuw in de krachtigere GP3-bolides.

“Het is voor mij een grote eer dat ik ben uitgekozen voor het Red Bull Junior Team,” zegt de jonge coureur in een officieel persbericht. “Natuurlijk is het mijn droom om de Formule 1 te bereiken, en met deze kans wordt die droom wat realistischer. Ik heb de Red Bull-rijders altijd gevolgd en gezien hoe ze zich hebben ontwikkeld in de sport. Nu word ik een van hen.”

“Rocco werd in augustus samen met elf anderen uitgenodigd om naar Jerez te komen,” vertelt vader Tom Coronel aan FORMULE1.NL. “Toen zei ik al: ‘Jongens, volgens mij is het een beetje te vroeg, hij is pas dertien!’ Maar Red Bull wilde juist zien hoe hij progressie maakt.” De rondjes in de Formule 4- en GP3-auto’s maakten indruk; niet veel later zat vader Coronel met Helmut Marko aan tafel. “Toen heb ik een plan ingediend. Dat hebben we tijdens het raceweekend in Zandvoort nog eens doorgenomen, en toen was de deal eigenlijk beklonken.”

(Tekst gaat verder onder foto)

Rocco Coronel in actie in de Champions of the Future-klasse in het Verenigd Koninkrijk (RoccoCoronel.com)

‘Keiharde leerschool’

Tom Coronel is vooral ‘opgelucht’ dat zoon Rocco een nieuwe partner heeft voor de volgende stap in zijn carrière. Hij weet als geen ander dat de Formule-sport een harde wereld kan zijn. Dat hij de opleiding van zijn zoon deels kan overlaten aan Red Bull is een welkom voordeel. “Het is een keiharde leerschool,” legt hij uit. “Er worden meer mensen weggestuurd dan dat erbij komen. Terecht, vind ik, als je niet presteert, waarom zouden ze dan met je doorgaan?”

Binnen het opleidingsprogramma van Red Bull kan Rocco Coronel rekenen op extra ondersteuning. Denk aan deskundig advies en simulatortests, maar ook aan begeleiding op het gebied van fitness en voeding. De jonge coureur is nog te jong om daadwerkelijk door te stromen naar de Formule 4, dus zal zich de komende jaren nog bezighouden met ’s werelds belangrijkste kart kampioenschappen.

Derhalve ziet Tom Coronel de samenwerking met Red Bull nog niet als een grote overwinning. “Dit is pas het begin,” benadrukt hij. “Ik ben blij dat ik een partner heb gevonden voor dit avontuur, maar we kijken natuurlijk al veel verder. Zo werkt dat nu eenmaal in deze sport. Je moet eigenlijk constant problemen tackelen die je over een paar jaar pas tegen kunt komen,” besluit hij. Naast Rocco Coronel werden ook de Libanees Christopher Feghali (15), de Fransman Jules Caranta (16) en de Mexicaan Ernesto Rivera (15) in het opleidingsprogramma opgenomen.

Vader en zoon tijdens de shootout in Jerez, Spanje (Red Bull)

