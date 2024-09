Adrian Newey werd dinsdag gepresenteerd als de nieuwe technisch directeur bij het team van Aston Martin. Na negentien jaar bij het Formule 1-team van Red Bull gooit de ontwerper het over een andere boeg. In een openhartig interview blikt hij terug op zijn periode in Milton Keynes. Wat Newey vooral is bijgebleven uit zijn tijd bij Red Bull, is de Britse ‘demonisering’ van Max Verstappen.

Adrian Newey was deze week te gast in de High Performance podcast. Daar besprak hij zijn overstap naar Aston Martin, maar ook zijn lange carrière in de Formule 1. Newey werkte negentien jaar bij Red Bull en mocht zodoende samenwerken met grote kampioenen als Sebastian Vettel en Max Verstappen. Wat hem vooral opviel, was de ‘nationalistische’ berichtgeving in de Britse media over deze Red Bull-grootheden. Zowel Vettel als Verstappen werd vaak als boosdoener neergezet.

“Van buitenaf weet ik niet zeker of mensen Max (Verstappen, red.) volledig waarderen en begrijpen”, vertelde Newey. “Dat geldt overigens ook voor Sebastian Vettel. Ze hebben allebei moeten lijden onder een soort demonisering. Als je het mij vraagt is dat erg oneerlijk.”

“Dat is misschien ook wel deels de schuld van de Britse media,” stelde de 65-jarige Engelsman. “Sky Sports (de Britse uitzender van de Formule 1, red.) heeft wereldwijd een enorme invloed. Hun kijkers zijn misschien internationaal, maar hun verslaggeving is nogal nationalistisch. Ik denk dat dit zeker invloed kan hebben op de publieke opinie.”

Het talent van Max Verstappen

Adrian Newey blijft onder de indruk van Max Verstappen, met name van de manier waarop hij ‘automatisch’ een Formule 1-auto bestuurt. “Hij rijdt echt op de automatische piloot,” zei Newey over de 26-jarige coureur. “Natuurlijk is dat niet letterlijk zo, maar terwijl hij de auto bestuurt, heeft hij nog zoveel mentale ruimte over. Hij kan zijn banden goed managen, zijn instellingen veranderen of desnoods met zijn ingenieur overleggen. Dat fascineert me nog steeds. Maar ik weet dat Fernando (Alonso, red.) dat ook kan,” besloot hij met een knipoog.

