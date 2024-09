Max Verstappen staat dit weekend aan de start van de GP van Azerbeidzjan. Na een teleurstellend weekend in Monza, waar de Nederlander genoegen moest nemen met de zesde plaats, wil hij zich in Bakoe revancheren. Waar Red Bull in Italië regelmatig steken liet vallen, hoopt Verstappen dat het team in Azerbeidzjan beslagen ten ijs komt. “We moeten onze vorm terugvinden,” aldus de drievoudig wereldkampioen.

Red Bull presteerde in het verleden sterk op het stratencircuit van Bakoe – de Oostenrijkers wonnen de laatste drie edities van de GP van Azerbeidzjan. Max Verstappen heeft één overwinning op zijn naam staan in dit transcontinentale land. Desondanks lijkt Red Bull dit weekend de underdog te zijn; zowel McLaren als Ferrari was de afgelopen week sneller dan de regerend wereldkampioen.

Balansproblemen opgelost?

“Ik ben deze week met het team in de fabriek geweest en heb veel uren in de simulator doorgebracht,” laat Max Verstappen weten middels een persbericht. “Monza was een zware race, en het is onze prioriteit om onze vorm weer op peil te krijgen. We willen altijd competitiever zijn, en het team heeft hard gewerkt om de problemen met de auto te verhelpen.” De balans van de RB20 liet tijdens de afgelopen Grands Prix te wensen over. Na de nederlaag in Monza vergeleek Verstappen zijn normaal gesproken betrouwbare bolide zelfs met ‘een monster’.

“Het Europese seizoen is nu officieel voorbij,” vervolgde de 26-jarige coureur. “De race in Bakoe vormt meteen een mooie uitdaging. Het is een interessante baan; een stratencircuit met lange rechte stukken is eigenlijk uniek.” Voor Max Verstappen is het cruciaal dat hij beide McLarens achter zich weet te houden. De papaja’s ruiken de constructeurstitel, terwijl Verstappen zijn eigen wereldkampioenschap moet beschermen tegen de oprukkende Lando Norris.

