Red Bull trekt Sergio Sette Camara aan als reserve- en testcoureur

Sergio Sette Camara, de afgelopen drie jaar actief in de Formule 2, wordt reserve- en testcoureur bij Red Bull en Alpha Tauri. De Braziliaan verlaat McLaren en keert terug naar Red Bull. Sette Camara behoorde van 2015 tot en met 2017 tot het Red Bull Junior Team.

Sergio Sette Camara is geen vreemde voor Red Bull. In 2015 kreeg de Braziliaan na een sterk Formule 3-seizoen een plekje in het Red Bull Junior Team. In 2016 maakte Sette Camara zijn testdebuut voor Toro Rosso, een jaar later werd hij uit het talentenprogramma gezet. Nu keert hij dus terug als reserve- en testcoureur voor zowel Red Bull als Alpha Tauri.

Lees ook: Formule 2-grid compleet, Williams-testcoureur Nissany krijgt laatste zitje

De afgelopen drie seizoenen kwam Sette Camara uit in de Formule 2. In 2019 combineerde hij dat kampioenschap met de rol van reserve- en testcoureur bij McLaren, het team dat hij nu dus verlaat voor Red Bull. Bij het energiedrankenteam zal Sette Camara zijn rol vervullen aan de zijde van Sébastien Buemi, de andere test- en reservecoureur.

De 21-jarige Braziliaan heeft na een vierde plaats in het Formule 2-kampioenschap van vorig jaar de nodige punten om een F1-superlicentie te behalen.

Lees ook: McLaren trekt F2-coureur Sette Camara aan als testrijder