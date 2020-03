Sainz verveelt zich in quarantine: ‘Ik mis het team en het racen enorm’

Carlos Sainz is inmiddels terug uit Australië en zit vrijwillig in quarantaine na de corona-besmetting van een teamlid van McLaren. Veel keuze is er ook niet voor Sainz, Spanje zit potdicht wegens corona.

14 leden van McLaren zitten momenteel nog in Australië, weggestopt in een hotelkamer moeten zij hun quarantaine uitzitten. “Ik wil ze goede energie sturen, positiviteit. Een dikke knuffel, ik weet zeker dat we allemaal zo snel mogelijk uit deze situatie komen. En dan gaan we verder met waar we mee bezig waren, back to business!”

Lees ook: Lando Norris knokt zich door het veld in virtuele Australische GP

💪🏼 Be responsible and stay positive these days!#StayAtHome https://t.co/YRlgN7j92B I also wanted to send positive vibes to @McLarenF1 team & all the members that stayed in quarantine. pic.twitter.com/zDWcXDC6Lt — Carlos Sainz (@Carlossainz55) March 17, 2020

De McLaren-coureur heeft nu een paar dagen kunnen wennen aan de nieuwe situatie in Spanje. “Ik voel me prima maar dat hoeft nog niet te betekenen dat je niet geïnfecteerd bent, ik zou nog symptomen van corona kunnen gaan vertonen”, aldus Sainz. “Het is druk geweest de afgelopen dagen om mijn leven een beetje te organiseren. Natuurlijk, ik verveel me wel behoorlijk. Volgens verveelt iedereen zich die in quarantaine zit. Ik probeer wat aan sport te doen en mezelf bezig te houden. ”

Lees ook: Medewerker Pirelli in Melbourne test positief op coronavirus

Om er hoopvol aan toe te voegen: “Äls dit virus voorbij is, gaan we weer racen. Ik kan niet wachten, om eerlijk te zijn. Ik mis het racen enorm, het reizen rond de wereld met het team. Maar dit is iets wat voorbij zal gaan, iets wat we moeten overwinnen. Dus blijf thuis, blijf in quarantaine en doe maar niet teveel. Het is het beste als iedereen zich aan de voorschriften houdt, wees verstandig.”