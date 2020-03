Medewerker Pirelli in Melbourne test positief op coronavirus

Bandenleverancier Pirelli meldt dat een van haar medewerkers positief heeft getest op het coronavirus. Na een teamlid bij McLaren is dit het tweede bekende coronageval in de Formule 1. De medewerker van Pirelli was aanwezig in Melbourne in aanloop naar de GP van Australië.

Het Italiaanse Pirelli heeft in een mededeling laten weten dat een van haar medewerkers positief heeft getest op het coronavirus. Het is na een teamlid van McLaren het tweede coronageval in de F1. Een positieve test van een McLaren-teamlid op donderdag in Melbourne leidde uiteindelijk tot het schrappen van de openingsrace.

“Een lid van het Pirelli F1-team heeft zondag positief getest voor Covid-19 in Melbourne”, begint Pirelli de mededeling. “De persoon in kwestie volgt nu alle relevante procedures die door de Australische gezondheidsautoriteiten zijn ingevoerd.”

De bandenproducent meldt dat er geen gevaar is voor andere medewerkers. “De autoriteiten hebben aan Pirelli bevestigd dat deze persoon geen contact heeft gehad met derden die speciale preventieve maatregelen voor andere mensen vereisen.” Pirelli, dat haar hoofdkantoor in het zwaargetroffen Noord-Italië heeft, volgt de situatie verder op.

