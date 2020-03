Teamlid Mclaren dat positief testte op coronavirus herstelt goed

McLaren zegt dat het teamlid dat tijdens de Grote Prijs van Australië positief testte op coronavirus “goed herstelt”. De medewerker van het team uit Woking ondervindt ondertussen geen symptomen meer.



De positieve test van het McLaren-teamlid op donderdag in Melbourne was de eerste dominosteen die viel en uiteindelijk leidde tot het schrappen van de openingsrace na verschillendere vergaderingen tot vrijdagochtend. Veertien teamleden die direct contact met de man hadden, verblijven momenteel in quarantaine in Melbourne. Het teamlid dat positief testte op coronavirus “herstelt goed”, meldt McLaren aan BBC.



McLaren-CEO Zak Brown heeft ondertussen opnieuw gereageerd op het terugtrekken van zijn team na de positieve test. De Amerikaan dat hij voor hij naar Australië afreisde verschillende scenario’s heeft overlopen. “Zo wisten we wat onze opties waren bij verschillende uitkomsten”, verklaart Brown.

Volgens Brown was er na de positieve test bij het teamlid maar één optie, het team terugtrekken uit de Grote Prijs van Australië. “Andreas (Seidl, teambaas van McLaren, red.) en ik hadden al afgesproken dat als we een positieve test in de garage hadden, er maar één optie was.”

