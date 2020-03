Ferrari zet alle F1-activiteiten tijdelijk stop vanwege coronavirus

Ferrari sluit voorlopig de fabrieken in Maranello en Modena door de uitbraak van het coronavirus. Mede hierdoor zet de Scuderia ook alle F1-activiteiten stop.

Italië wordt na China het hardst getroffen door het coronavirus. De Italiaanse overheid heeft al verschillende maatregelen genomen. De grenzen zijn gesloten, iedereen moet binnen blijven en alle publieke evenementen zijn afgelast.

In een statement van Ferrari staat dat het bedrijf de productie van wegauto’s in Maranello en Modena tot 27 maart stopzet. Verder worden de activiteiten en processen rondom de Formule 1 tijdelijk opgeschort.

“In een tijd als deze gaat mijn dank uit naar iedereen van Ferrari die inzet, passie en toewijding heeft getoond”, vertelt Louis Camilleri, CEO van de Scuderia. “Samen met onze leveranciers hebben we de productie draaiende gehouden. Uit respect voor hen, en hun familie, hebben we ervoor gekozen de fabrieken te sluiten. Onze klanten en fans zijn onze belangrijkste focus, ondertussen bereiden we ons voor op een sterke herstart.”

Na de afgelasting van de GP van Australië begon de Italiaanse renstal het personeel het land uit te halen. De eerste leden vertrokken vrijdag, anderen dit weekend en de rest gaat maandag het land uit. Door de sluiting keert het raceteam niet terug naar de Ferrari-fabrieken.

