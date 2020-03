Weblog: Simracen gaat snel vervelen

Vijf dagen geleden werd de Grote Prijs van Australië geannuleerd. Later die dag werd bekend dat na China ook Grote Prijzen van Bahrein en Vietnam afgelast werden. Sindsdien probeert de racewereld de leegte waarvoor het coronavirus zorgt te vullen met simracen. Voorlopig vervult dit alternatief menig racebehoefte, maar voor hoelang?



Het was Veloce Esports, een bekende Esports-organisatie, die afgelopen vrijdag vlak na het annuleren van de GP van Australië aankondigde een virtuele tegenhanger te organiseren. Ondertussen staat er ook een virtuele Grote Prijs van Bahrein op de planning. Ook The Race, een online nieuwsplatform, zette een All-Star Esports Battle op. Grote namen uit de (virtuele) racewereld namen deel aan beide evenementen, wat zorgde voor de nodige aandacht op sociale media.

Laat me beginnen met zeggen dat ik beide evenementen vermakelijk vond. In tijden dat naar buiten gaan, wordt afgeraden en op televisie weinig anders te zien is dan coronanieuws, vond ik het simracen op zondag een leuke verademing. Het komt natuurlijk niet in de buurt van de eerste Grote Prijs van het seizoen in Melbourne waarvoor ik met genoegen vroeg was opgestaan, maar de lat ligt dezer dagen wat minder hoog.

Simracen gaat snel vervelen

Mijn probleem met het simracen, het voelt allemaal wat ‘gimmicky’. Met mijn uiterst beperkte ervaring in simracen kan ik me misschien niet helemaal inleven in wat er op mijn scherm gebeurt, maar dat kan ik evenmin tijdens een Formule 1-race en daar kijk ik ongeacht de omstandigheden vol interesse en spanning naar. ’s Ochtends vroeg (of zelfs ’s nachts) opstaan om het gebeuren in Melbourne of Japan te volgen, om midden in de nacht de kwalificatie in Amerika te verslaan, graag.

Het feit dat zulke weekenden aan de andere kant van de wereld, op vaak iconische circuits, maar één keer per jaar plaatsvinden, maakt het de tijd en moeite helemaal waard. Ik vrees dat daarin een deel van mijn (aankomende) afkeer voor het simracen zit. Een simrace kan op elk gewenst moment plaatsvinden.

De grootste afknapper is natuurlijk het virtuele aspect. Een crash, contact tussen twee coureurs, de verkeerde strategie. Het kan net als in het echt een race verpesten, maar daar stopt het dan ook. Er zitten geen verhalen achter. Noem het beroepsmisvorming, maar het vormt voor mij een groot struikelblok.

Tot slot is het het aanbod. Grand Prix-weekends zijn schaars, nog een reden wat ze zo speciaal maakt. Simraces zijn er in overvloed. Momenteel is het voor veel mensen iets nieuws, maar door het groeiende aanbod zal er ongetwijfeld verzadiging optreden. Voor mij persoonlijk gaat simracen snel vervelen.

