Weblog: Doorgang GP van Australië valt niet te rijmen met coronacrisis

Ken je dat gevoel? Je favoriete club, band, sportheld of wat dan ook, doet zoiets doms dat je beseft dat het niet meer te verdedigen is. Dat heb ik nu met de Formule 1.

Natuurlijk, we zijn bij ons magazine in eerste plaats journalist. We zijn professioneel met Formule 1 bezig, we doen verslag maar diep van binnen zijn we ook liefhebbers van de sport. En het zijn altijd lange maanden na Abu Dhabi. De winterbreak wordt door de uitdijende kalender steeds korter maar het voelt toch steeds weer als een enorm vacuüm. En als het WK Koffiedik Kijken in Barcelona eenmaal achter de rug is, kan het niet op.

Maar het voelt deze week niet goed, al weken niet eigenlijk. Verre van. Overal ter wereld probeert men al dan niet tevergeefs het coronavirus in te dammen. Grote evenementen worden geschrapt: van concerten, voetbalwedstrijden tot wielerkoersen. Ook de Moto GP en de Formule E trapten al meerdere keren op de rem maar de Formule 1 gaat door, het is bijna business as usual.

Het aantal besmettingen in de wereld groeit nog altijd enorm snel. De teller staat op moment van schrijven op ruim 120.000 waarvan er ruim 4.000 inmiddels helaas zijn overleden. Het is bekend, Italië is zwaar getroffen en zit inmiddels op slot. Toch worden er mensen uit één van de heftigste corona-gebieden ingevlogen. Ferrari, Alpha Tauri, Pirelli kregen vrijstelling en zijn present. Dan zijn er nog de volgers en fans uit Italië die er ongetwijfeld zullen zijn. Er reizen honderden journalisten en ander personeel uit alle windrichtingen af naar Australië (en ook Bahrein volgende week) om vervolgens weer huiswaarts te keren. Dat valt toch niet te rijmen?

300.000 mensen opeengepakt

Er worden dit weekend in totaal 300.000 mensen verwacht in en rondom Albert Park. De Formule 1 zegt zijn maatregelen te hebben genomen, het spreekt in een statement over een wetenschappelijke benadering van het probleem. Collega Daan de Geus schreef al over een ingerichte quarantaine-ruimte, er zijn handwashpunten opgezet in de paddock. Maar inmiddels zitten er sinds vanochtend al drie mensen in zelf-quarantaine. Een werknemer van McLaren is in afwachting van testresultaten achtergebleven in zijn hotelkamer omdat hij of zij corona-symptomen vertoonde. Hetzelfde geldt voor twee werknemers van Haas. Ook zou er iemand in het naast het circuit gelegen Albert Park Hotel besmet zijn geraakt.

Gezien de snelheid waarmee het virus zich verspreidt, lijken nieuwe besmettingen slechts een kwestie van tijd. Het lijkt me de slechts denkbare reclame voor de Formule 1 maar of ze het doorhebben? Waar het eerder nog kordaat optrad in China met uitstel van de GP daar, voelt de ‘tv-race’ in Bahrein en de doorgang van de seizoensopener in Melbourne als een bevestiging van wat we allemaal wel wisten. De commerciële belangen gaan wat Chase Carey en Liberty Media betreft voor alles.

Zelden was ik het deze week zo eens met Renault-baas Cyril Abiteboul. De Fransman zei zich te schamen voor de manier waarop zijn sport met de coronacrisis omspringt. “We moeten ook het imago van de sport bewaken: we hebben namelijk een voorbeeldfunctie.” Wat er nu gebeurt, is niet meer te verdedigen. Het is een klucht, ik houd mijn hart vast en hoop maar dat iedereen het er gezond vanaf brengt.