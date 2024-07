Red Bull-adviseur Helmut Marko maakte woensdag bekend dat Max Verstappen en het team nieuwe afspraken hebben gemaakt omtrent simracen. De coureur was vóór de GP van Hongarije tot drie uur ’s nachts actief in de virtuele 24 Uur van Spa. Het is niet gezegd dat zijn hobby zijn fysieke races negatief beïnvloedt, maar bij Red Bull nemen ze het zekere voor het onzekere. Verstappen denkt het zijne van de sim-restricties.

LEES OOK: Red Bull legt Verstappen restricties op: ‘Mag niet meer tot laat simracen’

Na de Grand Prix van Hongarije bevestigde Helmut Marko dat Red Bull de nachtelijke activiteiten van hun kampioen aan banden wil leggen. “We zijn het erover eens dat Verstappen in de toekomst niet meer tot zo laat blijft simracen”, schreef hij in zijn column voor Speedweek. In aanloop naar de GP van België was de drievoudig wereldkampioen toch weer achter zijn race-simulator te vinden – zijn gameplay werd zoals gewoonlijk gelivestreamd naar zijn vele fans. In gesprek met zijn vrienden van Team Redline dreef Verstappen de spot met de nieuwe sim-restricties.

Een van zijn teamgenoten had het over een lange nacht feesten, waarop de 26-jarige coureur reageerde dat hij zich de afgelopen dagen keurig heeft gedragen. “Ik niet hoor”, was zijn reactie. “Ik werd om negen uur al ingestopt”, zei hij met een knipoog. Verstappen houdt zich duidelijk heel netjes aan de sim-restricties van Red Bull.

Wilhelmus

Het is te hopen dat de beperkingen het gewenste effect hebben. Verstappen heeft immers sinds de GP van Spanje niks meer gewonnen. Ook daar kan hij gelukkig wel om lachen; voordat de simrace van start ging, speelde Verstappen het Wilhelmus af. Een van zijn vrienden vroeg hem onmiddellijk ‘wat die herrie was’. “Iets wat we al een tijdje niet meer hebben gehoord”, lachte Verstappen.

Lees hier alles over de GP van België

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)