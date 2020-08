VT1: Verstappen volgt op Spa in het spoor van snel Mercedes-duo

Birthday boy Valtteri Bottas heeft de eerste vrije training op Spa-Francorchamps als snelste afgesloten, nét voor Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton en Red Bulls Max Verstappen.

0.081 seconde was aan het eind van VT1 het verschil tussen de nummer één en nummer drie, met Hamilton er nog tussen op 0.069 seconde achterstand van Bottas. Laatstgenoemde had 1:44.493 nodig voor een rondje over het net wat meer dan zeven kilometer lange Ardennencircuit.

Lees ook: Verstappen: ‘Vertel liever geen sprookjes, het wordt gewoon heel moeilijk’

Iedereen in de top tien reed zijn snelste tijd op een setje softs, nadat er in het begin van de sessie – waarin Verstappen een tijdje bovenaan stond – ook nog op mediums en harde banden werd gereden. Veel coureurs klaagden over flinke bandenslijtage. Bottas had op het eind nog een lekke band.

Ferrari valt tegen

Echt verrassende namen vinden we niet terug in de top tien. Wat wel opvalt: dat beide Ferrari’s er niet in staan, met Charles Leclerc op plek veertien en Sebastian Vettel vijftiende. Ferrari pakte vorig jaar nog pole op Spa, maar voelt nu de pijn van de motorrestricties die het vermogen hebben gekost.

De sessie verliep zonder grote incidenten, al verremde Lando Norris (McLaren, tiende) zich en raakte Daniil Kvyat bijna. Ook reed hij Pierre Gasly nog in de weg. De Haas-coureurs en Alfa Romeo’s Antonio Giovinazzi, die allemaal Ferrari-motoren gebruiken, stonden vooral binnen met motorpech.

Minder kans op regen

Waar in de aanloop naar het raceweekend nog op veel regen werd gerekend, werd de eerste training onder een lekker zonnetje afgewerkt. De voorspelling voor zaterdag en zondag is ook afgezwakt: er is nog wel kans op regen, maar die kans is afgenomen en de buien zijn vermoedelijk minder hevig.

