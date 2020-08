Verstappen: ‘Vertel liever geen sprookjes, het wordt gewoon heel moeilijk’

Verwacht geen hoopgevende verhaaltjes over mogelijkheden om iets te forceren ten opzichte van Mercedes. Max Verstappen zegt het al een paar weken: “Zij hebben een goede winter gehad, wij ook maar zij hebben meer snelheid gevonden dan wij.”

Het is al vaker gememoreerd, het is een andere GP op Spa dan anders. Geen tienduizenden Nederlanders: “Het is wel echt jammer dat ze er niet zijn maar ik ben desondanks wel blij om hier te zijn. Het is mijn favoriete circuit, ook al is niet altijd goed voor Red Bull geweest. We missen topsnelheid, het wordt lastig de juiste balans te vinden. We zullen het zien.”

De Nederlander staat momenteel tweede in de tussenstand van het kampioenschap en moet toch zelf ook toegeven dat dat gezien de verhoudingen verrassend te noemen is. “Wat pure snelheid betreft, zouden ze beiden voor me moeten staan. Bottas finishte één keer buiten de punten, ik had een uitvalbeurt. Het was mooi om al een paar keer tweede te worden terwijl Mercedes meer snelheid heeft.”

“We zijn boven ons zelf uitgestegen dus daar ben ik wel blij mee. Maar dat is natuurlijk niet waar we het voor doen, we willen winnen. Maar we moeten de situatie ook realistisch bekijken, dit is nu het maximale. We hebben een offday van Mercedes nodig plus een beetje geluk.”

Twee weken geleden was er nog de eventuele hitte in Barcelona die in het voordeel van Red Bull zou kunnen spelen maar dat bleek ijdele hoop. En dat is iets waar Verstappen niet van houdt. “Dat is wel geroepen dat we hebben hitte nodig zouden hebben maar we zijn wel verslagen in de warmte. Het had hier en daar misschien beter gekund maar een verandering in de setup had het verschil niet gemaakt. Het wordt dit weekend niet heel warm, ik vertel liever geen sprookjes maar gewoon zoals het is.”

