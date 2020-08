Verstappen tevreden, maar ziet zichzelf niet als favoriet na snelste tijd in VT2

Max Verstappen toont zich tevreden na de tweede training op Spa-Francorchamps als snelste te hebben afgesloten, maar de Red Bull-coureur denkt dat zijn rivalen van Mercedes nog meer in hun mars hebben.

“Volgens mij hadden ze namelijk wat problemen met de balans”, vertelt Verstappen aan Sky Sports F1, met Mercedes’ Lewis Hamilton en Valtteri Bottas die VT2 als derde en zesde afsloten. Daarvoor was het Mercedes-duo nog het snelst geweest in de ochtendtraining.

“Mercedes zal die balansproblemen zaterdag ook wel opgelost hebben”, verwacht Verstappen, die er om dezelfde reden niet op rekent om pole te kunnen vechten. “Ik denk niet dat wij daarom kunnen meedoen. Het zou echter mooi zijn als we er wat dichter op staan.”

Tegelijkertijd sluit Verstappen niet uit dat Red Bull in de kwalificatie juist naar achteren moet kijken, naar Racing Point. Dat kan wel eens snel zijn over een enkele ronde, al denkt de Nederlander niet dat Racing Point een serieuze bedreiging zal zijn in de race. “Dat zit wel goed”, stelt hij.

Wat verder wel goed zit, is het gevoel dat hij heeft met zijn Red Bull-bolide op zijn geliefde Spa. “Het ging vandaag over het algemeen prima en de auto voelt goed. Er is nog wel wat werk aan te doen, maar dat is er altijd. Perfect is het nooit. Je zoekt altijd naar meer.”

