Vasseur over ‘oval race’ in Bahrein: ‘Q1 zal een nachtmerrie zijn’

Met de bekendmaking van de ‘oval’-configuratie voor de tweede race in Bahrein is de volledige kalender voor 2020 bekend. Met Portimao en Mugello stonden er voorlopig twee nieuwe circuits op de kalender, met de toevoeging van de buitenste lay-out in Bahrein zijn dat er nu drie. “Deze lay-out zal razendsnel zijn.”

Gevraagd naar hun mening over het circuit voor de GP van Sakhir, de tweede race in Bahrein, denken de aanwezige teambazen Fred Vasseur, Claire Williams en Franz Tost meteen aan verschillende dingen. “Q1 zal een nachtmerrie worden”, vertelt Alfa Romeo-teambaas Vasseur tijdens de persconferentie op vrijdagmiddag. “Het zal erg druk worden qua verkeer tijdens de kwalificatie”, voorspelt de Fransman.

“De Formule 1 heeft fantastisch werk geleverd door zoveel races op de kalender te krijgen”, reageert Claire Williams. “Twee races op een plek maakt dat met de huidige situatie ook iets eenvoudiger.” Volgens de Williams-teambaas zullen de teams meteen aan de slag gaan met simulaties. Volgens berekeningen van de F1 zouden de rondetijden op de ‘oval‘ in Bahrein onder de minuut liggen. “Deze lay-out zal dus razendsnel zijn”, stelt Williams.

Franz Tost heeft vooral oog voor het aantal ronden. De GP van Sakhir zal verreden worden over 87 ronden. “Inhalen tijdens de race zal interessant zijn,” doelt Tost op de lange rechte stukken, “maar wat ook interessant zal zijn, is het verschil tussen de topteams en de rest. We zullen zien op hoeveel ronden we worden gezet”, aldus de Alpha Tauri-teambaas.

