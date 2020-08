Russell: ‘Nieuwe eigenaar gaat management Williams doorlichten’

Dorilton Capital, de nieuwe eigenaar van het team van Williams, gaat het management van de renstal doorlichten om te kijken of er veranderingen nodig zijn. Dat vertelt coureur George Russell.

Russell, die sinds 2019 voor Williams rijdt, zegt dat van Dorilton Capital-bestuursvoorzitter Matthew Savage te hebben vernomen. “Ik sprak hem donderdagochtend en hij vertelde me dat ze uitgebreid gaan kijken wat voor veranderingen nodig zijn en hoe het teammanagement eruit moet zien.”

Momenteel is oprichter Frank Williams nog altijd officieel de teambaas van de renstal die zijn naam draagt. Zijn dochter Claire Williams heeft als adjunct-teambaas echter de dagelijkse leiding, samen met CEO Mike O’Driscoll.

Williams is de afgelopen jaren flink afgezakt, en het gaf begin dit jaar al aan naar investeerders te zoeken. Een verkoop bleek daarbij uiteindelijk de beste optie om de toekomst van het team te garanderen. “Het was wel even een spannende tijd”, zegt Russell daarover.

“Dit is echter heel goed nieuws voor Williams en iedereen die er werkt”, weet Russell. “Ik ben blij dat het team nu een stabiele basis heeft en vooruit kan.” Ook teamgenoot Nicholas Latifi is positief over de overname: “De toekomst van het team is veiliggesteld, en dat is het belangrijkste.”

“Wat betreft wat voor veranderingen gemaakt moeten worden, dat is aan de nieuwe eigenaar”, stelt de Canadese coureur. “Ik neem aan dat ze alles de komende dagen, weken en maanden wel zullen evalueren, zoals altijd als een bedrijf een ander overneemt, en zullen kijken waarin te investeren.”