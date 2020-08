Russell over strijden op de baan: ‘Ik heb een stap gezet’

George Russell zegt dat zijn prestaties alleen maar zullen verbeteren als hij dit seizoen meer met andere coureurs kan racen. Volgens de Britse jongeling heeft zijn zelfvertrouwen een boost gekregen. “Ik voel me goed, ik voel me weer zelfverzekerd.”



In 2019 was Williams zo traag dat George Russell en Robert Kubica enkel met elkaar konden strijden op de baan. Een jaar later is de FW43 wat competitiever, wat ervoor zorgt dat Russell nu ook om positie kan knokken met de Haas’ en Alfa Romeo’s. Die strijd op de baan zorgt voor extra zelfvertrouwen volgens Russell.

Kijk ook: Parabolica, afl. 7: Wat maakt Spa extra speciaal in de regen? Ho-Pin Tung legt het uit!

“Ik heb een stap gezet”, vertelt Russell aan Racer. “Ik heb veel, veel meer vertrouwen nu. Ik heb een aantal goede starts gehad dit jaar, maar ook een paar slechte. De slechte starts waren wel een beetje ongelukkig, meer ‘verkeerde plaats, verkeerde tijd’ dan alleen een gebrek aan vertrouwen zoals ik vorig jaar had”, legt de Williams-coureur uit.

In Barcelona had Russell gevechten met Kimi Räikkönen en Esteban Ocon. “Ik voel me goed, ik voel me weer zelfverzekerd, maar het is altijd moeilijk. We hebben aerodynamisch gezien een zeer gevoelige auto. Als je een auto hebt die normaal gesproken de minste downforce op de grid heeft in ‘gewone’ omstandigheden, en je dan probeert te vechten met anderen… Ik streed met Ocon in de openingsronde, iemand die in een auto zit die een seconde per ronde sneller is. Dat is erg lastig. Maar toch, zoals ik al zei, heb ik het gevoel dat ik een stap heb gezet”, herhaalt Russell.

“Ik voel meer zelfvertrouwen na elke race. Het vechten met Romain (Grosjean, red.), vechten met Kimi, geeft elke keer weer een boost aan mijn zelfvertrouwen, omdat ik beter begrijp wat ik in zo’n omstandigheden moet doen. Dat is precies wat ik nodig heb om vooruitgang te boeken als coureur”, besluit Russell.



Lees ook: Russell rekent op betere tijden: ‘Het gaat de goede kant op’