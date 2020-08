Russell rekent op betere tijden: ‘Het gaat de goede kant op’

George Russell is optimistisch over zijn toekomst bij Williams. Na een voor hem puntloos 2019 gaat het volgens hem eindelijk de goede kant op voor hem en voor Williams.

George Russell vertelt aan het Britse SkySports dat hij het vorig jaar zwaar heeft gehad. ‘Vorig jaar was heel moeilijk. Niet alleen voor mij, maar voor het hele team’, zegt de Formule 2-kampioen van 2018. Williams had vorig jaar het slechtste jaar uit de historie, met slechts één punt uit 21 races. Robert Kubica pakte dat punt tijdens de chaotische Duitse GP. Maar meestal reden de beide bolides achteraan. Dit deed veel met de jonge Brit. ‘Ik lieg als ik zeg dat het mentaal niet zwaar was’, aldus Russell.

Maar dit jaar heeft Williams een betere auto. Russell haalde Q2 in de laatste drie races. Punten heeft Williams tot dusver nog niet gepakt, maar Russell is optimistisch. ‘We zijn niet tevreden waar we nu staan. We moeten door blijven werken en onszelf blijven verbeteren. Maar het gaat de goede kant op’, vertelt hij.

Russell behoorde tot één van de kanshebbers om Valtteri Bottas zijn stoeltje over te nemen bij Mercedes in 2021. Maar helaas voor de Williams-coureur lijkt Bottas contractverlenging te krijgen. Russell benadrukt echter dat hij een langdurige deal bij Williams heeft. ‘Ik ben een Mercedes-protegé. Maar ik heb in 2018 een driejarige deal gesloten met Williams. Dat was duidelijk vanaf het begin. Er zijn dingen wel en niet gebeurd de laatste maanden. Maar ik ben dankbaar voor de positie die ik heb’, zegt Russell.

