Ferrari: ‘Middenmoot zal dicht bij elkaar blijven’

Ferrari-teambaas Mattia Binotto zegt dat het team ondanks de nieuwe upgrades, die wat vooruitgang hebben gebracht, niet per se over de derde snelste auto van de grid beschikt. De prestaties ten opzichte van teams als Racing Point en McLaren zullen fluctueren, zo waarschuwt hij: “Het zit allemaal dicht bij elkaar.”

Ferrari reed op Silverstone met minder downforce dan voorheen, iets wat goed uitpakte voor het team. Zo wist Leclerc de vierde tijd te noteren tijdens de kwalificatie waardoor hij achter de Mercedessen en Verstappen startte en de Monegask kwam uiteindelijk als derde over de streep in de race. Ferrari leek daardoor het gat naar concurrenten Racing Point en McLaren te hebben gedicht, maar Binotto waarschuwt dat de prestaties ten opzichte van haar concurrenten zullen fluctueren.

“We lopen zeker achter op Mercedes en Red Bull”, erkent Binotto tegen Motorsport.com. “Maar ik denk dat we in de buurt zitten van de rest. We hebben hier een pakket met lage downforce meegenomen waardoor we een paar tienden sneller zijn geworden. Maar het zit allemaal dicht bij elkaar. Er zullen races zijn waar we dicht in de buurt zitten van de rest en er zullen races zijn waar we een voorsprong zullen hebben. Het is dus onze taak en plicht om de auto te ontwikkelen”, aldus de Ferrari-teambaas.

Hoewel het team opnieuw een verrassend podium pakte met Leclerc, was het voor Vettel juist een lastig weekend. De viervoudig wereldkampioen miste door problemen veel tijd op de vrijdag en in de race kwam hij niet verder dan de tiende plek. Volgens Binotto mag het team de negatieve aspecten dan ook niet negeren.

“Ik denk dat we met Charles het pakket hebben geoptimaliseerd en de meeste potentie uit de auto hebben gehaald”, zegt Binotto. “Het was een goede race, dus wat dat betreft waren we best tevreden. We kunnen echter niet blij zijn met de problemen die we vrijdag hadden, namelijk betrouwbaarheidsproblemen en installatieproblemen, die de situatie van Sebastian simpelweg niet hielpen. Het weekend was dus van onze kant niet perfect. Dan houden we de algehele prestaties van de auto nog buiten beschouwing, wat op dit moment niet goed genoeg is. Het weekend was dus over het algemeen niet perfect. Hoewel er geweldige dingen waren, waren er ook negatieve dingen”, concludeert de Italiaan.