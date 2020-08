Vettel wil kilometers maken: ‘Moet één worden met de auto’

Sebastian Vettel ziet aankomend weekend als een goede kans om vertrouwen in zijn auto terug te winnen. De Duitser miste afgelopen weekend de vrijdagochtendsessie en miste daarna vertrouwen in zijn Ferrari. Charles Leclerc, daarentegen, kende een prima weekend en profiteerde optimaal van de lekke band van Valtteri Bottas en werd derde.

Sebastian Vettel kende een teleurstellend eerste weekend op Silverstone. Op vrijdagochtend kon hij niet rijden vanwege motorische problemen en vervolgens had hij in de tweede vrije training problemen met zijn pedalen. Hierdoor miste de viervoudig wereldkampioen veel baantijd. Hierdoor had hij te weinig vertrouwen in zijn SF1000.

Lees ook: Pérez: ‘Voel me goed en hoop snel terug te keren’

Vettel hoopt dat hij dit weekend het goede gevoel in zijn auto terugkrijgt: “We gaan vrijdag gebruikmaken van de data die we het eerste weekend verzameld hebben. Zo hoop ik meer één te worden met de auto.”

Charles Leclerc had een goed weekend op de Britse omloop met een derde plaats. Hij lag de hele wedstrijd vierde, maar mocht toch nog naar het podium door de lekke band van Valtteri Bottas. “Het podium was een opsteker voor het team. Het werk wat we afgelopen week hebben gedaan, moet het uitgangspunt zijn voor dit weekend. We moeten net zoals afgelopen zondag geen fouten maken en elke kans grijpen”, aldus Leclerc.

Lees ook: Silverstone past kerbstone bij Becketts aan om kans op lekke banden te verkleinen