Vettel niet verrast door slechte vrijdag: ‘De auto is lastig te besturen’

Sebastian Vettel is niet verrast door de slechte tijden van Ferrari op de vrijdag. De Duitser zegt dat de SF1000 lastig te besturen is en dat het team de hele dag veel heeft geprobeerd met de afstelling, al heeft dat dus tot nu toe nog niet geholpen.

Waar Ferrari vorig jaar nog duidelijk vooraan te vinden was op Spa-Francorchamps, voorspelde de vrijdag niet veel goeds voor de rest van het weekend. Charles Leclerc noteerde met een 1:45.440 de snelste tijd voor Ferrari, maar was daarmee 1,3 seconde langzamer dan vorig jaar. Voor Vettel, die niet verder kwam dan de zeventiende tijd in de tweede vrije training, komt het echter niet als een verrassing.

“Ik heb het niet vergeleken met vorig jaar maar het is waarschijnlijk geen verrassing”, zegt Vettel. “Dit is in andere raceweekenden ook al het geval geweest. Het was een moeilijke dag voor ons. De auto was lastig te besturen. Maar dat betekent ook dat we niet staan waar we willen staan en dus zoeken we nu naar een oplossing in de afstelling. We hebben veel geprobeerd. We resetten onszelf en proberen het opnieuw, proberen wat nieuws”, aldus de viervoudig wereldkampioen.

Ferrari was door de slechte rondetijden het achtste team op vrijdag, met alleen Haas en Williams nog achter zich. “Ik ben er zeker van dat het wel iets beter zal gaan”, zegt Vettel, die hogere verwachtingen heeft voor vandaag.

