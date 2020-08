Kwalificatie: Hamilton met overmacht naar pole op Spa, Verstappen derde

Lewis Hamilton heeft met overmacht de poleposition veroverd voor de Grand Prix van België. De zesvoudig wereldkampioen was op Spa meer dan een halve seconde sneller dan teamgenoot Valtteri Bottas en nummer drie Max Verstappen.



Hamilton was in Q1 en Q2 ook al het snelst, maar daarin viel zijn voorsprong op Bottas nog wel mee. In Q3 maakte Hamilton een sprong en sloeg met zijn eerste run al een gat van meer dan een halve tel. De rest verbeterde daarna nog wel, maar Hamilton óók: hij was uiteindelijk 0.511 sneller dan Bottas.

Achter het Mercedes-duo reed Verstappen naar de derde tijd, slechts 0.015 seconde achter Bottas. De vierde plek was voor Renaults Daniel Ricciardo, die Verstappens Red Bull-teamgenoot Alexander Albon dus te snel af was. Albon eindigde op 0.486 seconde van Verstappen.

De top drie – Hamilton, Bottas en Verstappen – begint de race zondag op medium-banden, de rest van de top tien start op softs, te beginnen met Ricciardo en Albon. Plek zes was voor Esteban Ocon, voor Carlos Sainz van McLaren, de Racing Points en Sainz’ teamgenoot Lando Norris.

Het team van Ferrari viel tegen. Nadat het vrijdag al niet liep bij de Scuderia, wisten coureurs Charles Leclerc en Sebastian Vettel slechts met de hakken over de sloot Q2 te halen. Daarin vonden ze vervolgens hun waterloo, met Leclerc op plek dertien en Vettel als veertiende.

