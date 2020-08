Norris ziet af van ‘ongepaste’ helm voor Belgische GP

Lando Norris heeft besloten om niet met zijn speciale helm voor de Belgische Grand Prix te rijden, zo meldt website Racefans.net. De Brit, wiens moeder Belgisch is, wilde een eerbetoon brengen aan zijn grootouders en deed dat met een Vlaams getinte helm, maar uiteindelijk besloot hij om die helm niet te gebruiken omdat deze ‘ongepast’ zou zijn.

Norris rijdt onder de Britse vlag, maar zijn moeder is geboren in Vlaanderen en ook zijn grootouders van zijn moeders kant komen uit België. Hij wilde een eerbetoon houden aan zijn grootouders voor zijn ‘thuisrace’ en besloot om met een speciale helm te komen, zoals hij de afgelopen races heeft gedaan. Op die helm stond de vlag van Vlaanderen, een zwarte leeuw op een gele achtergrond.

Hij werd er echter op geattendeerd dat een extreemrechtse politieke partij in België, Vlaams Belang, dit als symbool heeft gebruikt en dat dit dus uiteindelijk als een politiek getinte helm gezien kon worden. Norris was zich er niet van bewust en zag het ontwerp slechts als een eerbetoon aan zijn grootouders. “Ik wilde dit weekend een helm als eerbetoon aan mijn Belgische roots en mijn familie, met name mijn grootouders van wie ik een foto op de achterkant had”, zegt Norris.

“Ik was me niet bewust van de connotaties rond het gebruik van dit specifieke motief en toen ik ervan op de hoogte was gesteld, was het duidelijk dat het ongepast was om deze helm te blijven gebruiken”, vervolgt de McLaren-coureur. “De helm was nooit als politiek statement bedoeld. Ik vond het gewoon een gaaf design als eerbetoon aan een deel van mijn erfgoed. Ik wil nooit verdeeldheid zaaien en ik begrijp dat het dragen van deze helm veel mensen in België zou beledigen. Daarom heb ik besloten om met mijn gewone helm te rijden”, zo legt Norris uit. Hij reed uiteindelijk geen enkele ronde met zijn speciale helm.

De helm in kwestie: