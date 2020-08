Horner: ‘We zien momenteel niet de echte Vettel’

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft het opgenomen voor Sebastian Vettel, die de laatste tijd maar weinig goede resultaten behaalt. Volgens Horner zien we op dit moment dan ook niet ‘de echte Sebastian Vettel’, mede omdat hij een zware last draagt bij Ferrari.

Vettel staat na zes races slechts elfde in het kampioenschap met zestien punten achter zijn naam. Hij presteert dan ook stukken minder dan teamgenoot Charles Leclerc, die met 45 punten vierde staat. Horner neemt het op voor Vettel, die van 2009 tot en met 2014 voor Red Bull reed.

Lees ook: Leclerc zucht na vrijdag: ‘Het was echt een moeilijke dag’

“Om wat voor reden dan ook lijkt het momenteel niet te werken voor hem”, zegt Horner. “Elke coureur hoort blij te zijn in zijn werkomgeving, maar je merkt aan hem dat hij een zware last draagt. Dat heeft invloed op elke sporter, op elke atleet. Dus ik denk niet dat we op dit moment de echte Sebastian Vettel zien. Hij heeft het duidelijk lastig met de auto”, aldus de Brit.

Lees ook: Vettel niet verrast door slechte vrijdag: ‘De auto is lastig te besturen’

Vettel werd vier keer wereldkampioen met Red Bull en zijn succes bij dat team toont zijn ware kwaliteiten, benadrukt Horner. “Je kan hem zijn succes in zijn carrière tot nu toe niet ontnemen. Hij heeft een hele reeks verschillende auto’s gereden en wat hij in zijn periode bij Red Bull allemaal heeft bereikt is uiteraard zeer bijzonder. Volgens mij is hij de op twee na meest succesvolle coureur ooit en hij heeft een aantal ongelofelijke dingen bereikt en veel records die nog lang zullen standhouden”, concludeert hij.