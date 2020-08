Williams hoopvol over gevecht met Ferrari: ‘Hun topsnelheid is niet briljant’

Dave Robson, Williams’ head of vehicle performance, is hoopvol dat Williams het gevecht aan kan gaan met Ferrari in de Belgische Grand Prix. Volgens hem is het mogelijk omdat Ferrari met een volle brandstoftank ‘niet bijzonder’ was en ook hun topsnelheid ‘is niet briljant’.

Op vrijdag en ook zaterdagochtend leek Williams nog sneller te zijn dan Ferrari, dat dit weekend met name achteraan te vinden was. In de kwalificatie wisten Sebastian Vettel en Charles Leclerc net vóór George Russell te kwalificeren, terwijl Nicholas Latifi in Q1 strandde. Robson is dan ook hoopvol dat Williams het gevecht aan kan gaan met Ferrari.

“Toen we hier kwamen hadden we zeker niet verwacht dat we met Ferrari zouden vechten”, zegt Robson tegen Motorsport.com. “Het leek erop dat ze het lastig hadden op vrijdag, maar zelfs dan zijn we nog verrast. Ik ben hoopvol dat we met ze kunnen vechten. Waarom niet? Ze zagen er niet bijzonder uit op de vrijdag met veel brandstof. Hopelijk kunnen we dus bij ze blijven en het gevecht met ze aangaan. Hun topsnelheid is nou ook niet echt briljant, een beetje zoals bij ons het geval is. We zullen het zeker proberen”, aldus Williams’ head of vehicle performance.

Na afloop van de kwalificatie was Russell opgelucht dat hij Q2 had gehaald, terwijl Latifi op de negentiende plek bleef steken. “Ik had het echt niet verwacht”, zei Russell in gesprek met Ziggo Sport. “Het is geen goed circuit voor onze auto. Maar de auto kwam echt tot leven in de kwalificatie. Het was één van de beste kwalificaties van het jaar.”