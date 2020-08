Russell blij na halen Q2: ‘Niet verwacht’

Williams rekende voorafgaand het weekend op een zwaar weekend, aangezien de auto teveel drag produceert. Maar tot George Russells verrassing wist hij zich te plaatsen voor Q2.

“Ik had het echt niet verwacht”, zegt George Russell in gesprek met Ziggo Sport. “Het is geen goed circuit voor onze auto. Maar de auto kwam echt tot leven in de kwalificatie. Het was één van de beste kwalificaties van het jaar”, aldus Russell die zich als vijftiende kwalificeerde.

Russell uitte in Barcelona flinke kritiek op de files die ontstonden aan het einde van Q1. Ook nu ontstonden er opstoppingen. Maar deze keer had Russell er geen last van. “Het is altijd lastig. Ik zat vandaag in een goede positie”, zegt de Brit.

Het is nog niet duidelijk wat het weer gaat doen tijdens de race. Russell hoopt dat het gaat regenen. “Hopelijk blijft het niet droog. Dan kan ik posities winnen”, sluit hij af.

