Hamilton draagt pole op aan Boseman: ‘Hele belangrijke pole voor mij’

Lewis Hamilton was niet te kloppen in de kwalificatie. Hij domineerde de kwalificatie en was maar liefst een halve seconde sneller dan zijn teamgenoot. Hij draagt zijn 93ste pole uit zijn carrière op aan de vandaag overleden acteur, Chadwick Boseman.

“Het was een hele belangrijke pole voor mij. Ik werd vanochtend wakker met het nieuws dat Chadwick Boseman (een Amerikaanse acteur, red.) was overleden. Het raakte me echt. Het was dan ook niet makkelijk om mijn focus terug te krijgen. Ik wilde tot perfectie rijden voor hem”, zegt Lewis Hamilton in gesprek met Paul di Resta.

Hamilton wilde geen slipstream hebben tijdens de kwalificatie. “Ik had dat bestudeerd. Soms heb je een slipstream nodig. Het is lastig te bepalen hoeveel vleugel je nodig hebt op dit circuit. We zijn niet het snelste in sector 1 en 3, maar zijn ongelooflijk snel in de middelsector. Ik wilde in vrije lucht een ronde kunnen rijden en dat werkte fantastisch”, aldus Hamilton.

De afgelopen jaren was de eerste bocht een zwakker punt van Hamilton. Vandaag ging het volgens hem veel beter in La Source. “Ik was daar echt goed vandaag en ben er erg blij mee. Het was een goede ronde”, sluit hij af.

Teamgenoot Valtteri Bottas had juist grote problemen in bocht één. “In de eerste bocht was ik echt niet constant. In de eerste run waren mijn banden te koud. In de tweede run was het veel beter. Ik weet niet wat het gat naar Lewis was, maar daar gaat het niet om. P2 is goed op dit circuit”, zegt Valtteri Bottas.

De Fin wil zijn titelkansen in leven houden morgen en is daarom strijdvaardig. “Ik moet aanvallen morgen. Het is nog niet gedaan. Ik moet in bocht één met hem gaan vechten”, aldus Bottas.