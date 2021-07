Het herenakkoord dat coureurs elkaar niet inhalen voor de snelle kwalificatieronde wordt steeds vaker overtreden, maar dat kan volgens Daniel Ricciardo makkelijk opgelost worden. Als het aan de Australiër ligt, mogen coureurs die zich niet aan de afspraken houden verwachten vroeg of laat een koekje van eigen deeg te krijgen.

Formule 1 kent enkele ongeschreven regels. Een daarvan luidt dat het niet toegestaan is iemand in te halen die probeert een gat te laten vallen voor het starten van een snelle ronde. Deze afspraak wordt echter steeds vaker genegeerd. Nikita Mazepin lapte hem aan zijn laars tijdens de kwalificaties van Bahrein en Imola. In Oostenrijk werd Sebastian Vettel afgelopen weekend door zoveel coureurs voorbij gereden dat de Duitser niet eens aan zijn snelle ronde kon beginnen.

Tot overmaat van ramp bevond Vettel zich op het pad van de aanstormende Fernando Alonso die daardoor zijn tijd niet kon verbeteren. Vettel kreeg drie plaatsen gridstraf van de wedstrijdleiding, maar vond het voorval niet zijn schuld. “Ik denk dat het de schuld is van de coureurs die voor blijven dringen”, zei hij. “Ik vind dat niet netjes. Dat is niet wat we hebben afgesproken.”

De oplossing

Wedstrijdleider Michael Masi vindt dat de coureurs het probleem zelf op moeten lossen. “Het is een herenakkoord dat bestaat tussen de twintig heren die zich op het circuit bevinden”, zegt hij. “Misschien moeten ze die ongeschreven regel opnieuw bevestigen, herzien of helemaal schrappen.” Volgens de Australiër onderschrijven de overtredingen de competitiviteit van de coureurs. “Het zijn allemaal topsporters. Ik denk dat het ergers is geworden omdat het veld zo dicht op elkaar zit.”

(Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

Zijn landgenoot Ricciardo wil ook dat de coureurs het zelf oplossen, zij het op een andere manier. “Ik vind dat als iemand een beetje listig is geweest, of profiteert van een situatie waar we afspraken over hebben gemaakt, die coureur wat sh*t mag verwachten”, wordt de McLaren-coureur geciteerd door PlanetF1. “Het is een keuze die ze zelf maken, dus ik vind het prima om dat op onze eigen manier op te lossen.”

Zijn teamgenoot Lando Norris ergert zich ook aan overtreders, maar heeft een andere oplossing voor ogen. “Ik weet niet of er een regel nodig is, maar misschien wel”, zegt de Brit. “Want nu worden mensen zonder reden te kijk gezet.” De jongeling wil niet dat mensen die zich aan de afspraak houden benadeeld worden. “Als je het juiste doet, kun je belazerd worden of te kijk worden gezet. Dat is niet eerlijk als je het mij vraagt. We gaan erover praten op de volgende briefing.”