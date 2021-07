In de Formule 1 moet je volgens Marcus Ericsson als coureur ‘wat egoïstischer’ zijn dan bijvoorbeeld in de Indycars waarin hij nu racet, of andere raceklassen. “Hier heb je meer een ‘normaal’ leven.”

Dat vertelt Ericsson in de Paddockpraat-podcast van FORMULE 1 Magazine. Volgens de Zweed vraagt de Formule 1 door alles eromheen zoveel van je als coureur, dat je wel meer aan jezelf moet denken. “In de Formule 1 ben je wat egoïstischer”, trekt hij de vergelijking met de Amerikaanse racerij, die bekent staat als socialer en meer open.

Podcast: Paddockpraat Special – Marcus Ericsson: ‘Indycar is meer old school dan de Formule 1’

Dat je in de Formule 1 egoïstischer bent, is volgens de Zweed echter ‘niet iets dat je expres of bewust doet’. “Het komt door hoe de sport in elkaar steekt. Het is heel hectisch. Je hebt een vol schema, ook tussen de races door. Toen ik Formule 1 racete, wist ik dat mijn agenda van de wintertest tot en met het eind van het jaar volgepland stond.”

“Daarnaast hopte je continu van tijdzone naar tijdzone, was je altijd onderweg”, haalt hij aan. In de momenteel uitsluitend in Amerika racende Indycars, is het wat dat betreft makkelijker. “Hier heb je meer een ‘normaal’ leven. Je bent van donderdagavond tot maandagochtend onderweg voor een race, dus je hebt meer tijd tussendoor.”

In die tijd kun je dan je collega’s leren kennen, met veel Indycar-coureurs die in of nabij Indianapolis wonen. “Er gebeurt hier dus altijd wel wat.” Ook op circuit hangen de Indycar-coureurs samen echter een stuk meer rond. Hotels worden er geregeld ingeruild voor motorhomes, met de coureurs die nog wel samen op circuit barbecueën.

De sfeer is zo meer ouderwets, zoals in de Formule 1 van de jaren zeventig of tachtig. “De Indycar van nu heeft inderdaad wel wat van de Formule 1 van toen. Ook omdat er minder geld in omgaat. Het is minder luxe, meer old school. Dat is niet altijd slecht”, denkt Ericsson. “Het is zelfs iets vrij goeds.”

Luister hieronder de Paddockpraat Special met Marcus Ericsson!

(Klik hier voor Spotify, iTunes of Google podcast)