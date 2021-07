De resultaten van Daniel Ricciardo bij McLaren lijken aan de beterende hand, maar er is nog lang geen reden om de bloemetjes buiten te zetten. De Australiër voldoet tot op heden niet aan de verwachtingen. Hoewel McLaren veilig derde staat in het kampioenschap met 19 punten meer dan Ferrari, is het Lando Norris die het verschil maakt.

McLaren liet vorig jaar Carlos Sainz naar Ferrari vertrekken. Het team wist dat het moeilijk zou worden om iemand te vinden om in de voetsporen van van de Spanjaard te treden, maar met het binnenhalen van Ricciardo leek het team een meesterzet te hebben gedaan. Tegen alle verwachtingen in lijkt the honey badger echter het tempo van zijn voorganger niet te kunnen evenaren. Ricciardo verzamelde in negen races slechts 40 punten. Zijn teamgenoot Norris heeft er al 101, meer dan tweeëneenhalf keer zoveel.

Andreas Seidl, teambaas van McLaren, laat in een interview met het Duitse RTL weten verrast te zijn door de slechte vorm van zijn coureur. De Duitser beschrijft de situatie van Ricciardo bij McLaren als ‘een enorme uitdaging’. “Ik denk niet dat hij had gedacht dat het zo moeilijk zou zijn om van team te veranderen”, zegt hij. “Hij is teleurgesteld, wij ook. We dachten dat het sneller zou gaan.”

Er is echter nog hoop voor Ricciardo, denkt Seidl. Zijn zevende plek in de Grand Prix van Oostenrijk was zeker niet onverdienstelijk. De teambaas hoopt dan ook dat de Australiër zijn hoofd koel kan houden. “Ik ben er nog steeds van overtuigd dat het op een gegeven moment bij hem zal klikken”, zegt hij.

Er is verder ook weinig waar McLaren zich zorgen om hoeft te maken. De Britse renstal heeft een voorsprong van 19 punten op concurrent Ferrari en Norris doet het uitstekend. De jonge Britse coureur staat momenteel vierde met 101 punten. Dat zijn er na negen races al meer dan hij vorig jaar in totaal verzamelde. En Seidl verwacht nog meer mooie dingen van Norris. “Ik geloof niet dat je na drie jaar een complete coureur kunt zijn in de Formule 1”, zegt de engineer. “Maar zijn ontwikkeling is indrukwekkend. Het is geweldig om te zien hoe hij de races benadert. Wat voor overzicht hij heeft, ook als de eerste ronde niet lukt. Hij laat zich niet storen. Hij wachtte zijn kansen af ​​met indrukwekkende vastberadenheid en hij maakt bijna geen fouten.”