Vanochtend werd bekend dat de Formule 1 voor het tweede jaar op rij niet zal racen in Melbourne. De Grand Prix van Australië was uit voorzorg al naar het najaar verplaatst, maar de restricties en logistieke uitdagingen van de aanhoudende coronapandemie maken de race ook later dit jaar onmogelijk. Somber nieuws natuurlijk, helemaal voor Daniel Ricciardo, die al meer dan een jaar niet naar huis kan.

Ricciardo reageert in een videobericht op het trieste nieuws. “Hallo allemaal. Ik weet zeker dat de meesten van jullie nieuws nu wel hebben gezien. Helaas kunnen we niet naar huis voor de race dit jaar”, zegt hij. “Het doet pijn. Ik weet dat we er alle maal zin in hadden om weer in Melbourne te racen, vooral ik.”

In een statement namens de Grand Prix van Australië laat Ricciardo weten het er zwaar mee te hebben. “Normaal gesproken lach ik, maar het is moeilijk”, zegt hij. “Ik ben er echt kapot van dat we dit jaar niet naar huis gaan.” Ricciardo is al meer dan een jaar niet bij zijn familie in Australië geweest. In juni zei hij nog te verwachten dat hij zijn familie achttien maanden niet zou kunnen zien. Daar kan hij nu dus weer wat maanden bij optellen. “Ja, het doet pijn. We zijn er nu twee jaar op rij niet geweest. We moeten vooruitkijken en hopen dat het in 2022 lukt om naar huis te gaan.”

MELBOURNE GRAND PRIX CIRCUIT, AUSTRALIA – MARCH 17: Daniel Ricciardo, Renault F1 Team, on the grid during the Australian GP at Melbourne Grand Prix Circuit on March 17, 2019 in Melbourne Grand Prix Circuit, Australia. (Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

De zevenvoudig Grand Prix-winnaar denkt niet dat hij de enige is die het jammer vindt dat de race in Australië niet door gaat. “Voor de anderen is het niet hun thuis, maar ik weet dat iedereen er ervan geniet om naar Melbourne te komen voor de Grand Prix van Australië”, aldus Ricciardo. De laatste keer dat de GP van Australië werd verreden, is alweer 17 maart 2019.

De normaal goedlachse coureur sluit zijn boodschap uiteraard positief af. “We moeten ons hoofd omhoog houden en vooruit kijken”, zegt Ricciardo. “Hopelijk kan het in 2022 weer gebeuren en ik weet zeker dat het dan groter, beter en mooier dan ooit wordt.” De Australiër moet nog even volhouden. “Het is hartverscheurend, maar hopelijk zien we jullie snel.