McLaren was afgelopen weekend op de Red Bull Ring een luis in de pels van topteams Red Bull en Mercedes, maar teambaas Andreas Seidl ziet dat eerder als de uitzondering dan de regel. “Ik denk dat dit circuit ons gewoon goed lag.”

Hoewel Seidl natuurlijk heel happy is met hoe Lando Norris afgelopen zaterdag op een halve tiende na de pole pakte en zondag een derde plek haalde die ook een tweede plaats had kunnen zijn, blijft hij met beide benen op de grond staan. “Je moet realistisch zijn”, wordt hij geciteerd door Motorsport-Total. “Ik denk dat dit circuit ons gewoon goed lag”, verklaart hij McLarens goede vorm.

Lees ook: Brawn ziet Norris boven zichzelf uitstijgen: ‘Dát maakte hem mijn Driver of the Day’

Seidl haalt daarbij ook aan hoezeer de baanomstandigheden meespeelden. En hoe anders die waren van week één op week twee in Oostenrijk. Als voorbeeld wijst hij naar race één op de Red Bull Ring, waarin Norris nog op een ronde achterstand van winnaar Max Verstappen als vijfde finishte. “Toen hadden we duidelijk geen kans tegen die vier auto’s te vechten”, doelt hij op de Red Bulls en Mercedessen. “Het heeft ons dus ook wel meegezeten.”

Lees ook: Seidl erg tevreden met podium voor Norris, maar ‘P2 was mogelijk’: ‘Ben het niet eens met die straf’

“We weten ook wat onze achterstand is”, doelt Seidl niet alleen op de situatie op de baan vergeleken met Red Bull en Mercedes, maar ook die qua ‘infrastructuur’. Tegelijkertijd ziet Seidl McLaren – momenteel derde in het WK – wel groeien. “In die zin is het ook geen verrassing dat we staan waar we staan. We bevinden ons op de weg naar boven. We hebben een duidelijk plan om onze achterstand in te lopen. Dat kost een paar jaar, maar we zetten stappen.”