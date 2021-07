McLaren beleefde net als vorige week een sterk weekend op de Red Bull Ring. Tijdens de eerste van twee races in Oostenrijk finishte Lando Norris vijfde, dit weekend deed het met een derde plaats zelfs twee plekken beter. Toch zat er volgens teambaas Andreas Seidl nog meer in. “P2 was mogelijk zonder straf.”

Lando Norris en Sergio Pérez strijden bij de herstart bochtenlang voor de tweede plek. In bocht vier probeert de Mexicaan buitenom te gaan bij Norris, maar die wijkt niet, waardoor Pérez door het grind moet. Het incident levert de Britse jongeling een tijdstraf van vijf seconden op. Ondanks de straf slaagt Norris er alsnog in op het podium te finishen. Bij McLaren zitten ze na de race met gemengde gevoelens.

“Ik ben heel blij met het resultaat en de prestaties van onze beide auto’s”, vertelt Andreas Seidl voor de camera van Sky Sports. “Maar”, zo vervolgt de McLaren-teambaas, “ik denk dat P2 mogelijk was zonder die straf, en ik ben het bovendien ook niet eens met de straf, maar het is wat het is. Dit is een positief weekend voor ons. Lando reed een sensationele race ook een de inhaalrace van Daniel (Ricciardo, red.) mocht er zijn.”

“Ferrari verslaan was het doel vandaag, maar we krijgen er een podium bovenop, dus ik ben ontzettend blij”, zegt Seidl, die ook tevreden is met Ricciardo’s prestatie. “Daniel reed een heel gecontroleerde race, hopelijk geeft hem dat nieuwe energie om in Silverstone opnieuw stappen te zetten.”

Over de race op Silverstone gesproken, wat verwacht de Duitser van McLarens thuisrace? “Ik kijk uit naar onze thuisrace in Silverstone. Het is ook erg leuk dat er veel fans zullen. Hoe de rangorde in Silverstone zal zijn, is moeilijk te voorspellen. Laten we vooral met de voetjes op de grond blijven en hard werken de komende weken”, aldus een nuchtere Seidl.

