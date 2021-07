Valtteri Bottas veroverde in de Grote Prijs van Oostenrijk zijn tweede podium op rij, zijn vijfde van het seizoen. Na vier derde plaatsen staat de Fin het eerst dit jaar op de tweede trede, al moest hij daar wel voor strijden op de Red Bull Ring. “Het is verrassend hoe snel McLaren vandaag was.”

Met een tweede plaats behaalde Valtteri Bottas op de Red Bull Ring in Oostenrijk zijn beste resultaat van het seizoen. De Fin kan dan ook niet anders dan tevreden zijn na de race. “Ik doe vandaag een plekje beter dan een week geleden, en dat terwijl ik weer als vijfde vertrok”, vertelt Bottas vlak na de race.

Hoewel Red Bull in het constructeurskampioenschap opnieuw enkele puntjes uitloopt, vindt Bottas dat Mercedes de schade heeft weten te beperken op het thuiscircuit van de energiedrankfabrikant. “Ik denk dat we als team een mooie lading punten hebben gescoord, vooral als je kijkt naar het gat naar Red Bull op vlak van snelheid. Voor mij persoonlijk is het leuk om nog eens als tweede op het podium te staan. Dat was het hoogst haalbare vandaag”, beseft de coureur uit Nastola.

Door een straf van Norris kreeg Bottas in de pitstopfase de derde plek cadeau, wat resulteerde in de tweede plaats wanneer Mercedes Hamilton en Bottas van positie wisselde door schade aan de W12 van de wereldkampioen. In de slotfase drong Norris zelfs even aan bij Bottas, maar een echte aanval kwam er niet meer. Toch is Bottas onder de indruk van de McLaren. “Ik moet zeggen, het is verrassend hoe snel McLaren vandaag was. Ze zetten ons echt onder druk.”

Over twee weken volgt het GP-weekend op Silverstone, traditioneel een goede baan voor Mercedes. Toch is Bottas op zijn hoede voor Red Bull. “We hebben heel wat werk voor de boeg voor we over twee weken naar Silverstone gaan, maar nu ga ik eerst even genieten van de champagne”, aldus de Fin alvorens hij zich naar het podium begeeft.

