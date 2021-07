Ross Brawn heeft weer zitten smullen van de afgelopen Grand Prix op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Maar het was niet de ongekende dominantie van Max Verstappen die hij bewonderde, het was de onverwachte competitiviteit van Lando Norris die hem op het puntje van zijn stoel deed zitten.

Na ieder Grand Prix-weekend schrijft Brawn op de officiële F1-website een column over de uitschieters van de afgelopen race. Deze keer vielen zijn ogen op de unieke prestaties van Lando Norris die niet voor niets werd uitgeroepen tot Driver of the Day. “Op basis van het weekend als geheel is Lando mijn Driver of the Day“, schrijft de sportief directeur van Liberty Media. “Hij was sensationeel tijdens de kwalificatie en volgde dat op met een geweldige race.”

Lees ook: Horner: ‘Norris verdiende geen straf voor incident met Pérez’

De keuze voor Norris is redelijk opvallend, omdat het Verstappen was die de wedstrijd van begin tot eind domineerde. De Nederlander veroverde zelfs zijn eerste Grand Slam door pole, de snelste raceronde en de overwinning te pakken na iedere ronde van de wedstrijd aan kop te hebben gereden. “Max was weer een machine”, geeft Brawn toe. “Maar Lando steeg boven alle verwachtingen uit. Dát maakte hem mijn Driver of the Day.”

Verstappen zit volgens Brawn wel in zijn hum bij Red Bull. “Hij werkt goed met Red Bull samen. Je kunt zien dat er echt sprake is van een harmonie”, schrijft de Brit. “Red Bull heeft een goede auto. Alles valt nu op zijn plek.” Verstappen werd in Stiermarken aangemoedigd door duizenden fans, maar Brawn waarschuwt alvast dat dat over twee weken heel anders gaat zijn. “Als we naar Silverstone gaan, zijn de rollen omgedraaid. Dan zal iedereen voor Hamilton juichen.”

(Photo by Sam Bloxham / LAT Images)

Maar misschien juichen de Britse fans vanaf heden wel voor hun nieuwe held, Norris. Het McLaren-talent finishte alle races dit seizoen in de punten, met een achtste plek in Spanje als slechtste resultaat. “Hij had al veel aanzien toen hij naar de Formule 1 kwam”, schrijft Brawn over zijn jonge landgenoot. “En nu is hij al die verwachtingen consistent aan het waarmaken.”

Niemand wil straffen

Norris kreeg al vroeg in Oostenrijk in de race een tijdstraf van vijf seconden, omdat hij Sergio Pérez van de baan geduwd zou hebben. Velen vanden de straf onterecht, maar Brawn snapt wel waarom Norris een douw kreeg van de wedstrijdleiding. “Er moesten een paar moeilijke beslissingen gemaakt worden met betrekking tot straffen tijdens de race. Niemand, ook de stewards niet, wil straffen zien en ik denk dat er nog lang over zal worden gediscussieerd”, schrijft hij. “Maar we kunnen natuurlijk ook geen ongereguleerde agressie op de baan toestaan. Dat willen we ook niet zien. Die balans vinden is niet altijd gemakkelijk.”

Lees ook: Ecclestone denkt dat Hamilton over zijn top is: ‘Zes beste coureurs kunnen hem verslaan’

Volgens Brawn behoort Norris tot de aller grootste talenten van de Formule 1. “Hij is zich constant aan het verbeteren en dit jaar heeft hij een grote stap gezet,” zegt de technicus. Sowieso zit het volgens Brawn wel goed met de toekomst van de Formule 1. “We zijn gezegend met de coureurs die we nu hebben”, schrijft hij. “We hebben een Lewis als referentie, en dan hebben we Max, Lando, George [Russell], Carlos [Sainz], Charles [Leclerc].”