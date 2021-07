Als algemeen directeur van de Formule 1 zag Bernie Ecclestone Lewis Hamilton drie wereldkampioenschappen winnen. Sinds zijn vertrek is dat aantal zelfs opgelopen tot zeven. Toch gelooft Ecclestone niet langer dat zijn landgenoot de snelste coureur in de sport is.

Ecclestone stond decennia lang aan het hoofd van de Formule 1 en wordt over het algemeen gezien als de grote man achter de commerciële opmars van de koningsklasse. In zijn tijd als algemeen directeur zag hij grote kampioenen als Alain Prost, Ayrton Senna en Michael Schumacher opkomen. Zo ook de opkomst van Hamilton en Mercedes. Toch gelooft Ecclestone dat Hamilton niet meer de kampioen is die hij ooit was.

“Ik denk niet dat hij nog steeds de beste coureur is”, zegt Ecclestone tegen Bild. “De beste zes coureurs zouden Lewis en Max [Verstappen] kunnen verslaan als ze de juiste auto hadden.” Volgens de Brit moet een echte kampioen ook in lastige situaties het onderscheid kunnen maken. Helemaal klaar is Hamilton volgens Ecclestone echter allerminst. “Je mag Hamilton nog zeker niet afschrijven. Het wordt een spannend gevecht tussen hem en Verstappen.”

Wie die beste zes coureurs zijn, vertelt Ecclestone niet, maar dat één van hen Verstappen is moge duidelijk zijn. Volgens de voormalig eigenaar van de Formule 1 wordt Verstappen dit jaar kampioen. “Hij is getalenteerd en snel”, zegt Ecclestone. “Maar hij heeft ook een beetje geluk nodig en een betere auto.” Hoe belangrijk de juiste auto kan zijn is volgens Ecclestone in Sakhir vorig jaar wel bewezen. George Russell won toen bijna in de auto van Hamilton, totdat pech roet in het eten gooide.

Maar Ecclestone vindt niet dat je succes alleen aan een auto moet toeschrijven. “Als topcoureur in de Formule 1 heb je niet alleen de beste auto nodig, maar ook altijd een beetje geluk”, legt hij uit. “Lewis had dat vele, vele jaren. Op dit moment staat het niet aan zijn kant of de kant van Mercedes.” Red Bull doet het daarentegen geweldig, denkt de adviseur.

Een trouwe teamgenoot

Hoewel Hamilton in de ogen van Ecclestone niet langer de beste coureur op de grid is, heeft de zevenvoudig wereldkampioen toch een meerjarig miljoenencontract getekend bij Mercedes. Hamilton ligt daarmee tot en met 2023 vast bij het team waar hij zes van zijn zeven titels mee won. De hamvraag van het moment is wie hem die jaren bij Mercedes gaat vergezellen.

Als het aan Ecclestone ligt, kiest de Duitse renstal gewoon voor Valtteri Bottas. “Ik begrijp de kritiek van Bottas niet”, vertelt hij. “Hij is door de jaren heen een trouwe teamgenoot en helper van Hamilton geweest.” Volgens Ecclestone mag Mercedes de loyaliteit van Bottas wel wat meer belonen. “Als team moet je dat niet vergeten en hem steunen.”